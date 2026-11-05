Il Gruppo dei creditori di Marelli annuncia il piano per la nomina di Bram Schot a futuro Presidente della società

GREENWICH, Connecticut, 5 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Il Gruppo dei creditori di Marelli, fornitore globale di tecnologie per la mobilità nel settore automobilistico, ha annunciato oggi che Abraham ("Bram") Schot entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Marelli in qualità di Presidente, all'uscita dalla procedura di Chapter 11 e una volta soddisfatte tutte le condizioni sospensive previste dalla ristrutturazione.

In qualità di Presidente, Schot affiancherà il CEO di Marelli Laurent Favre e il team dirigenziale nella realizzazione delle priorità strategiche della società. Di recente ha ricoperto la carica di CEO di Audi e in precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali per oltre tre decenni nel settore automobilistico, prima presso Mercedes-Benz e poi presso il Gruppo Volkswagen.

Schot apporterà inoltre al Consiglio di Amministrazione di Marelli una significativa esperienza maturata come membro di board. Attualmente ricopre la carica di Vicepresidente indipendente non esecutivo di Shell; consigliere non esecutivo di Signify; consigliere non esecutivo di Cognizant e Vicepresidente non esecutivo di Compagnie Financière Richemont SA. È inoltre Senior Advisor di Carlyle Group.

Bram Schot ha dichiarato:"Marelli possiede il talento, la tecnologia e le relazioni con i clienti per avere successo. Sono entusiasta di affiancare Laurent Favre e il team quando assumerò il ruolo di Presidente una volta che la società sarà uscita dalla procedura di Chapter 11. Il nostro obiettivo è chiaro: mantenere i nostri impegni, rafforzare le partnership con i clienti e costruire una Marelli più forte, più competitiva e sostenibile".

Un portavoce del Gruppo dei creditori ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare il nostro piano per la nomina di Bram Schot come futuro Presidente di Marelli. La sua notevole esperienza maturata nei consigli di amministrazione di aziende prestigiose rafforzerà ulteriormente il team di Marelli, al completamento della procedura".

Il Gruppo dei creditori senior di Marelli è composto da fondi di investimento gestiti da Strategic Value Partners, MBK Partners, fondi gestiti da affiliati di Fortress Investment Group, Deutsche Bank e Polus Capital Management.

Stati Uniti e Giapponelendergroupmarelli@kekstcnc.com

ItaliaArnaldo Ragozzino | +39 335 6978581 |aragozzino@twistergroup.itAndrea Franceschi | +39 335 7485194 |afranceschi@twistergroup.it

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-gruppo-dei-creditori-di-marelli-annuncia-il-piano-per-la-nomina-di-bram-schot-a-futuro-presidente-della-societa-302930745.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.