Il turismo saudita lancia "Where Winter Lights Up" con un fitto calendario di eventi

RIAD, Arabia Saudita, 13 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Il marchio turistico nazionale saudita, 'Saudi, Welcome to Arabia', annuncia "Where Winter Lights Up", la seconda fase dell'iconica campagna turistica globale saudita "This Land is Calling".

Incoraggiando i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire le leggende e le meraviglie dell'Arabia Saudita in questa stagione invernale, "Where Winter Lights Up" è un invito a intraprendere un viaggio alla scoperta di tante mete: Riad, Gedda, AlUla e il Mar Rosso. Il calendario di eventi va da ottobre 2024 fino alla fine del primo trimestre del 2025.

L'Arabia Saudita è un paese che sorprende in ogni aspetto: da eventi sportivi e di intrattenimento a coinvolgenti esperienze storiche e culturali; il calendario di eventi sauditi di questa stagione richiamerà visitatori da tutto il mondo a godersi un inverno magico.

I visitatori possono fuggire dal freddo dell'inverno e rigenerarsi grazie al sole, al mare e a eventi emozionanti, scoprendo la generosità, la gioia e le avventure tipiche dell'Arabia Saudita.

Definita spesso come uno dei posti migliori in cui una donna può viaggiare da sola e una destinazione sempre più popolare per chi cerca esperienze autentiche e coinvolgenti, l'Arabia Saudita vanta una geografia estesa, un territorio diversificato e meraviglie umane e naturali che aspettano solo di essere scoperte.

Dalle limpide acque turchesi del Mar Rosso Saudita alla vivace capitale Riad fino alle cosmopolite città costiere di Gedda e King Abdullah Economic City, i visitatori possono inseguire il sole in Arabia Saudita e partecipare a eventi importanti e attesi come Riyadh Season, AlUla Festival and Events, Jeddah Calendar, Diriyah Season, Dakar Rally, Fontana Circus e MDLBEAST, condividendo allegria e belle atmosfere che si trasformeranno in ricordi indelebili.

Questa stagione segna il ritorno degli eventi annuali di punta del calendario saudita in continua evoluzione, tra cui Riyadh Season, uno degli eventi di intrattenimento invernale più grandi al mondo nella vivace capitale. Quest'anno, Boulevard Riyadh City e Boulevard World presenteranno una nuova Harry Potter Experience di 25.000 metri quadrati, la prima del suo genere nella capitale e una tappa obbligata per i bambini di tutte le età. Tra gli appuntamenti sportivi della stagione di Riad, il più atteso è l'incontro di pugilato per il titolo mondiale dei pesi massimi tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk, che si terrà il 21 dicembre alla Kingdom Arena.

I locali di Riad celebreranno la ricca tradizione Najdi e lo spirito dinamico del Paese e offriranno ai visitatori esperienze in nuove destinazioni e nuovi lussuosi hotel. La Bujairi Terrace di Diriyah consentirà ai visitatori di gustare una squisita selezione di piatti della cucina di tutto il mondo in ristoranti esclusivi come Maiz, che servirà piatti tradizionali sauditi come il Kabsa e allestirà una postazione dove verrà preparato il pane saudita dal vivo.

Ad AlUla, i visitatori potranno partecipare all'Ancient Kingdoms Festival dall'8 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, che celebra la ricca storia e il patrimonio culturale della regione con esperienze coinvolgenti che includono spettacoli dal vivo, installazioni artistiche e delizie culinarie. L'AlUla Wellness Festival si terrà dal 18 al 20 gennaio 2025: incentrato sul benessere olistico e sulla mindfulness, proporrà workshop, corsi di fitness e ritiri per il benessere, offrendo un'evasione rigenerante sullo sfondo mozzafiato dei paesaggi di AlUla. In più, l'esperienza All Day I Dream , in programma il 1° marzo 2025, promette una giornata magica ricca di musica, arte e condivisione.

Luogo ideale per rifugiarsi e rigenerarsi, la costa saudita del Mar Rosso è costellata di nuovi hotel di lusso di fama mondiale, tra cui le isole Ummahat di recente apertura, accessibili solo in idrovolante o con una barca a noleggio, che ospitano il St. Regis Red Sea Resort e il Nujuma, il primo Ritz-Carlton Reserve in Medio Oriente. Inoltre, il lussuoso resort NEOM di Sindalah è pronto ad accogliere gli ospiti più avanti nel corso dell'anno.

Il 2024 ha in serbo più offerte turistiche iconiche ed esperienze immersive che mai, con attività tra cui ritiri all'insegna della serenità e del benessere, osservazione delle stelle ed equitazione in spiaggia, e proposte di itinerari per gli amanti del brivido come immersioni nella storia, WingSUP (paddleboarding e kitesurf) e l'esperienza Bayada Island Snorkeling Boat Trip. Ci sono cose da fare per ogni tipo di viaggiatore, soprattutto perché il Mar Rosso saudita è ora la prima destinazione del paese ad avere centri di immersione certificati First PADI Adaptive Dive Centers.

Da non perdere At-Turaifa Riad, il sito di Diriyah risalente a 300 anni fa e dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, e la storica Gedda, dove la storia pulsa tra le mura della Città Vecchia, tutelata e protetta dall'UNESCO. Senza dimenticare l'Oasi di Al Ahsa, una delle oasi naturali più grandi del mondo, ricca di palme da datteri e sorgenti naturali.

Essendo il cuore dell'Arabia, l'Arabia Saudita offre una vera immersione culturale dove sperimentare la famosa ospitalità del paese e incontrare la generosa gente del posto con un pomeriggio in una casa saudita a Riad; oppure dove tornare indietro nel tempo in una casa Hijazi di 150 anni a Gedda e impara a cucinare i piatti tradizionali Hijazi.

Gli appassionati di sport possono aspettarsi emozionanti eventi di grande richiamo, tra cui:

La stagione di Riad di quest'anno prevede 14 zone esclusive in tutta la città, ciascuna con attrazioni incredibili. Lo zoo di Rid, il parco Suwaidi e il Souq Al Awaleen sono gratuiti, mentre per le altre zone è necessario acquistare un biglietto, ma la prenotazione è semplice.

Visitare l'Arabia Saudita non è mai stato così facile: le iniziative in materia di visti sono state costantemente sviluppate, con il programma eVisa che ora include 66 paesi e regioni amministrative speciali, il visto per i residenti nel Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) e il visto di scalo gratuito di 96 ore. Possono richiedere il visto elettronico immediato i titolari di visto statunitense, britannico o dell'area Schengen, oltre ai residenti del Regno Unito, degli Stati Uniti o dell'Unione europea.

Attualmente l'Arabia Saudita è collegata a 175 aeroporti, oltre la metà rispetto al nostro obiettivo di 250 destinazioni, con 14 nuove rotte internazionali lanciate nel 2024.

Se necessario, Visit Saudi mette a disposizione dei viaggiatori che voglio richiedere assistenza o chiarimenti una linea telefonica di assistenza turistica attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (comporre il numero 930).

Informazioni su "Saudi, Welcome to Arabia"

Saudi, Welcome to Arabia è un dinamico brand di beni di consumo che punta a condividere l'Arabia Saudita con il mondo e ad accogliere i viaggiatori nell'esplorazione di tutto ciò che il Paese ha da offrire. Il ruolo del brand è promuovere l'industria turistica del paese attraverso campagne di sensibilizzazione e fornire una gamma completa di informazioni e risorse ai viaggiatori, per aiutarli a pianificare e a godersi viaggi indimenticabili. Il suo scopo è ispirare i viaggiatori a viaggiare verso e all'interno dell'Arabia Saudita, arricchendo le vite e creando ponti tra le culture attraverso la scoperta delle nostre meraviglie uniche e della nostra calorosa ospitalità. L'Arabia Saudita, cuore dell'Arabia, è la destinazione in più rapida crescita al mondo e rappresenta la nuova meta più entusiasmante in ogni momento dell'anno.

