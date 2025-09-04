Labubu in formato mini arriva su AliExpress

La serie Monsters Pin for Love disponibile dal 29 agosto

SYDNEY, MADRID e LONDRA, 29 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Il ciondolo Labubu in formato mini di POP MART, parte della serie "The Monsters Pin For Love", fa il suo debutto oggi su AliExpress, la piattaforma globale di vendita al dettaglio di Alibaba.

La collezione è composta da due serie alfabetiche, dalla A alla M e dalla N alla Z, in cui ogni ciondolo corrisponde a una lettera dell'alfabeto. Ogni serie contiene 14 disegni standard e un disegno nascosto. I collezionisti hanno una probabilità di 1:14 di ottenere un modello standard e una probabilità di 1:168 di ottenere la versione nascosta.

A differenza dei normali peluche in vinile Labubu da 17 centimetri, il mini Labubu misura 10,5 centimetri di altezza (6 x 4,5 x 10,5 cm), il che lo rende ideale per essere utilizzato con ciondoli per telefoni e portachiavi.

Labubu, il personaggio della serie Monsters ideato da Kasing Lung, ha acquisito popolarità dopo che nel 2023 alcune celebrità sono state avvistate con questi giocattoli. Da allora, il mostro dentato è diventato un oggetto da collezione noto a livello mondiale.

POP MART ha lanciato il suo flagship store ufficiale su AliExpress nel 2020, raggiungendo un traguardo significativo nella sua espansione globale. Da allora la piattaforma è diventata un canale fondamentale per POP MART, offrendo shopping in diretta streaming ed eventi offline che mettono in mostra le sue popolari collezioni di personaggi.

A fine agosto, AliExpress e POP MART hanno organizzato il loro primo evento dedicato ai personaggi di Skullpanda al festival musicale elrow Town Marbella 2025 in Spagna. I visitatori dello stand AliExpress × POP MART hanno partecipato a giochi interattivi per vincere premi esclusivi in un ambiente immersivo e accompagnato da musica.

A giugno, AliExpress ha avviato una partnership con POP MART per diversi eventi in diretta streaming, migliorando l'esperienza di acquisto per gli appassionati di giocattoli da collezione. L'uscita del mini Labubu segna un altro passo nell'espansione della presenza del personaggio sul mercato globale.

Informazioni su AliExpress

Lanciata nel 2010, AliExpress è una piattaforma di e-commerce globale che si propone di creare un'esperienza di acquisto migliore per centinaia di milioni di consumatori in oltre 200 paesi e regioni geografiche. Oltre alla versione inglese, la piattaforma AliExpress è disponibile in altre 15 lingue. AliExpress fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2759234/POP_MART_s_mini_sized_Labubu_pendant_vinyl_plushies.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351026/logo.jpg

