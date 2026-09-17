L'Amos International Candy Festival 2026 celebra l'innovazione dolciaria all'insegna della felicità e del benessere

SHENZHEN, Cina, 17 settembre 2026 /PRNewswire/ -- L' Amos International Candy Festival2026 ha riunito a Shenzhen distributori, creativi, leader del settore e partner provenienti da quasi 50 Paesi per tre giornate dedicate alla celebrazione, all'innovazione e al confronto. Shenzhen, polo mondiale dell'innovazione noto come la «Silicon Valley cinese», ospiterà inoltre a novembre la riunione dei leader economici dell'APEC.

Da oltre 20 anni, Amos Food Group esplora nuove possibilità nel settore dolciario attraverso due ruoli che ne definiscono l'identità: quello di innovatore globale della dolcezza, reinterpretando costantemente il mondo dei prodotti dolciari alla luce dei concetti di felicità e benessere, e quello di ambasciatore della dolcezza nel mondo, utilizzando i prodotti dolciari come strumento per avvicinare persone, culture e comunità. Il festival ha dato concretezza a queste due anime attraverso esperienze rivolte ai consumatori, confronto tra operatori del settore, innovazione di prodotto, collaborazione internazionale e iniziative a impatto sociale.

Amos International Candy Carnival: trasformare l'innovazione in un'esperienza

Il festival si è aperto con l'Amos International Candy Carnival, che ha trasformato lo Shenzhen Talent Park in un colorato universo dedicato alle caramelle, con esperienze interattive proposte da AMOS e Biobor, spettacoli, sfilate di personaggi e installazioni creative. Amos Ma, fondatore e CEO di Amos Food Group, ha inaugurato ufficialmente il Festival. Uno spettacolare show di droni ha illuminato il cielo della città con immagini ispirate alle caramelle e il messaggio "Amos offre al mondo la dolcezza di Shenzhen" . Il carnevale ha invitato consumatori e cittadini a scoprire il mondo dolciario attraverso il gusto, il gioco, la creatività e il piacere della condivisione. L'iniziativa riflette inoltre un'ambizione più ampia: trasformare l'Amos International Candy Festival in un appuntamento culturale ricorrente della città, un format capace di riunire il mondo delle caramelle, la creatività e comunità provenienti da tutto il mondo.

World Candy Forum: esplorare il futuro tra felicità e benessere

Il World Candy Forum ha riunito esperti internazionali provenienti dai settori della ricerca scientifica, delle analisi di mercato, dell'industria dolciaria, della nutrizione e della distribuzione per riflettere sul futuro del comparto alla luce di due esigenze costanti dei consumatori: felicità e salute.

I contributi di NielsenIQ e Innova Market Insights hanno illustrato l'evoluzione delle tendenze del mercato globale e delle preferenze dei consumatori. Tra i relatori figuravano Audra Vogler, Vicepresidente di NCSA; Olivier De Salmiech, Vicepresidente Nutrition per l'area Asia-Pacifico di Kerry; Tony Jacobs, Presidente e CEO di Bazooka Candy Brands; e il Premio Nobel Aaron Ciechanover. Insieme ad altri esponenti internazionali della distribuzione, della proprietà intellettuale e del mondo accademico, i relatori hanno approfondito il modo in cui felicità e benessere potranno orientare la prossima fase di sviluppo dell'industria dolciaria mondiale.

Il forum ha inoltre presentato l'iniziativa "Double H Global Sweet Value Co-Creation", dedicata alla creazione condivisa di valore nel settore dolciario globale e volta a promuovere una maggiore innovazione di prodotto, standard qualitativi più elevati, una più stretta collaborazione all'interno del settore e una crescita sostenibile. L'iniziativa amplia così il ruolo di Amos come innovatore, dalla creazione dei prodotti alla generazione condivisa di valore nell'intero ecosistema dolciario internazionale.

Global Distributor Conference: innovazione e crescita

In occasione della Global Distributor Conference, Amos Ma ha illustrato il modello e l'ecosistema sviluppati da Amos Food Group per promuovere un'innovazione sostenibile nel lungo periodo, presentando cinque metodologie fondamentali: innovazione basata sui sei sensi, innovazione legata agli scenari di consumo, innovazione trasversale tra mercati e categorie, innovazione basata sull'intelligenza artificiale e innovazione nella nutrizione funzionale. Elaine Wu, vicepresidente esecutiva di Amos Food Group, ha presentato nuovi prodotti destinati ai mercati internazionali nelle linee di caramelle creative AMOS e di caramelle gommose nutrizionali Biobor. Tra le novità AMOS figurano To-yah Doodle Egg, che abbina il prodotto dolciario al gioco creativo, e ZestPuck, pensato per offrire esperienze di gusto originali e sorprendenti, oltre a numerosi altri nuovi prodotti. Biobor ha invece presentato le proprie più recenti innovazioni nel campo della nutrizione e il posizionamento del marchio, "Sweet Nutrition for Families Worldwide".

La nota conduttrice e personalità dei media Yang Lan ha partecipato, insieme ad Amos Ma e ad altri leader del settore, a una tavola rotonda dedicata a innovazione, internazionalizzazione e sviluppo dei marchi nel lungo periodo. La conferenza ha inoltre illustrato la visione globale dell'azienda per la crescita dei propri marchi. Attraverso il messaggio "Amos Treats the World to Sweets", Amos punta a creare un rapporto diretto con i consumatori di tutto il mondo attraverso la distribuzione, i creatori di contenuti, la musica, lo sport e le iniziative culturali, dando così piena espressione al proprio ruolo di ambasciatore della dolcezza nel mondo.

Dalla dolcezza condivisa all'impegno sociale

La missione di Amos come ambasciatore della dolcezza si traduce anche in un impegno concreto sul fronte della responsabilità sociale. Durante il festival, Amos ha annunciato una collaborazione con la Yao Foundation, fondata dall'ex stella dell'NBA Yao Ming, per avviare il programma «Sweet Ambassadors» per lo sviluppo del basket giovanile, volto a favorire l'accesso allo sport e a creare opportunità di crescita per i giovani delle comunità rurali svantaggiate.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno sociale di Amos, che comprende il sostegno ai bambini con disabilità e altre forme di fragilità, nonché iniziative di solidarietà a favore di bambini rifugiati in diversi Paesi attraverso donazioni di prodotti dolciari. Nel 2025 l'azienda ha inoltre ricevuto il Sino-European Corporate ESG Best Practice Award, premio sino-europeo che riconosce le migliori pratiche aziendali in materia ambientale, sociale e di buona governance. Nel loro insieme, queste iniziative danno un significato ancora più concreto al messaggio "Amos Treats the World to Sweets": la dolcezza non è soltanto un piacere da assaporare, ma anche un valore da condividere.

Un futuro più dolce, insieme

Dalle iniziative rivolte ai consumatori e dal confronto con gli operatori del settore ai lanci internazionali di nuovi prodotti, fino allo sviluppo dei marchi e ai progetti di responsabilità sociale, il festival ha messo in evidenza i due ruoli che Amos intende svolgere a livello globale: quello di innovatore del settore dolciario, continuando a ripensare prodotti ed esperienze, e quello di ambasciatore della dolcezza, creando occasioni di incontro e condivisione tra le persone.

Guardando al futuro, Amos continuerà a innovare nel segno della felicità e del benessere, rafforzando le collaborazioni internazionali e offrendo a consumatori e comunità di tutto il mondo nuove esperienze capaci di unire gusto, piacere e condivisione.

Informazioni su Amos Food Group

Fondata nel 2004, Amos Food Group è un'azienda dolciaria internazionale con attività integrate nella produzione, nella ricerca e sviluppo e nella gestione dei marchi, presente in oltre 80 mercati a livello mondiale.

L'offerta dell'azienda si sviluppa attorno ai temi della felicità e del benessere e comprende le innovative caramelle AMOS, tra cui Peelerz, 4D Gummies e TastySounds, oltre alle caramelle gommose funzionali Biobor.

Al 48° posto nella classifica Global Top 100 Candy Companies 2026 pubblicata da Candy Industry, Amos Food Group continua a portare sui mercati internazionali prodotti ed esperienze dolciarie innovative, pensati per offrire ai consumatori momenti piacevoli e significativi.

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