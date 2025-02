METLEN Energy & Metals si assicura accordi strategici a lungo termine con Rio Tinto su bauxite e allumina

ATENE, Grecia, 19 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals (METLEN) è lieta di annunciare di aver stipulato due accordi strategici a lungo termine con Rio Tinto, al fine di garantire miglioramenti della catena di fornitura sia per la bauxite che per l'allumina.

Più specificatamente, come precedentemente annunciato, METLEN si è impegnata in un'espansione su larga scala della sua capacità produttiva di allumina con un investimento epocale nello storico stabilimento "Aluminium of Greece" di Agios Nikolaos, in Beozia, Grecia. Questo investimento aumenterà significativamente la produzione di allumina della raffineria da 865 000 a 1 265 000 tonnellate annue.

Per sostenere questa espansione, METLEN ha firmato due accordi a lungo termine, importanti e significativi, con Rio Tinto, in base ai quali:

Evangelos Mytilineos, presidente e CEO di METLEN Energy & Metals, ha commentato: "Questa partnership strategica con Rio Tinto rappresenta un altro grande traguardo per METLEN, garantendo una catena di fornitura sicura e competitiva per la nostra produzione di allumina in espansione. Con questi accordi rafforziamo la nostra posizione competitiva e approfondiamo la nostra presenza nel mercato globale dell'allumina".

Jerome Pécresse, amministratore delegato di Rio Tinto Aluminium, ha dichiarato: "Rio Tinto è lieta di stringere questa partnership a lungo termine con METLEN Energy and Metals, che ci assicura la fornitura di allumina per le nostre attività nella regione atlantica, per continuare a produrre alluminio di alta qualità e a basse emissioni di carbonio per i nostri clienti, rafforzando al contempo la nostra posizione in Europa".

Questi accordi rientrano nella strategia di METLEN volta a rafforzare ed espandere le proprie attività nel mercato globale dell'allumina. Garantendo una fornitura di bauxite a lungo termine e un accordo di prelievo stabile per la sua produzione di allumina, METLEN consolida la sua posizione di attore chiave nel settore, garantendo al contempo una crescita sostenibile.

METLEN:

METLEN Energy & Metals è una multinazionale industriale ed energetica, leader nei settori metallurgico ed energetico, focalizzata sulla sostenibilità e sull'economia circolare. L'azienda è quotata alla Borsa di Atene e ha un fatturato consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,492 miliardi di euro e di 1,014 miliardi di euro. METLEN è un punto di riferimento per la metallurgia verde competitiva a livello europeo e globale, e gestisce l'unica unità produttiva integrata verticale di bauxite, allumina e alluminio primario nell'Unione europea (UE), con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, METLEN offre soluzioni complete che coprono progetti di energia termica e rinnovabile e distribuzione e commercio dell'elettricità, congiuntamente a investimenti in infrastrutture di rete, accumulo in batteria e altre tecnologie verdi. L'azienda è attiva nei mercati di 40 Paesi in tutti e cinque i continenti e adotta un modello sinergico su vasta scala tra i settori della metallurgia e dell'energia, oltre a occuparsi dello sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

