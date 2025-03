MWC 2025 | Huawei presenta al MWC soluzioni basate sugli scenari, per un'assistenza sanitaria intelligente

BARCELLONA, Spagna, 8 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Durante il Mobile World Congress (MWC) 2025, Huawei ha tenuto una sessione globale per il settore sanitario sul tema L'intelligenza digitale per un'assistenza sanitaria inclusiva. Gli esperti hanno condiviso le più recenti strategie e pratiche nella trasformazione digitale e nello sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale.

Convergenza AI approfondita per soluzioni sanitarie intelligenti migliorate

Nel suo discorso di apertura, il dott. Peter Zhou, Vicepresidente di Huawei e Presidente della linea di prodotti per l'archiviazione dati, ha sottolineato che, basandosi sulla strategia di "rilascio di dati e valore always on", Huawei ha sviluppato prodotti innovativi come il data lake convergente multimodale e DCS AI per portare a nuovi livelli le capacità dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario.

Wind Li, Vicepresidente di Huawei e CEO della BU Settore Pubblico Globale, ha affermato che Huawei ha supportato oltre 5.600 strutture sanitarie in più di 110 Paesi e continuerà a consolidare le basi per la trasformazione digitale e intelligente, ad accelerare l'innovazione degli scenari e la convergenza dell'intelligenza artificiale, nel tentativo di sostenere la causa dell'assistenza sanitaria globale.

Hong-Eng Koh, Chief Scientist della BU Settore Pubblico Globale di Huawei, ha tenuto un discorso programmatico e ha parlato del vasto potenziale dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario, sottolineando come questo può migliorare notevolmente l'accuratezza e l'efficienza delle diagnosi, ridurre il carico di lavoro dei medici e offrire ai pazienti opzioni di trattamento più personalizzate.

La collaborazione dell'ecosistema accelera l'intelligenza in campo sanitario

Luis Santiago Sánchez Fernández, CTO del Servizio sanitario andaluso (SAS), ha presentato il sistema HIS/EMR centralizzato Diraya, che garantisce equità e accesso all'assistenza sanitaria interregionale a circa 9 milioni di residenti. Ha inoltre presentato le Andalusian Digital Health 2030 Strategies (ESDA) e il programma digitale SAS per i prossimi 5 anni. In collaborazione con Huawei, SAS punta a fornire servizi sanitari intelligenti, umanizzati, efficienti e sicuri.

Tsvetomir Nikolov, direttore IT della clinica cittadina Acibadem in Bulgaria, ha condiviso le sue pratiche di trasformazione digitale. Nikolov si è detto convinto che la tecnologia digitale sia essenziale per fornire servizi completi ai pazienti. Acibadem collabora con Huawei per realizzare un campus ospedaliero intelligente e data center active-active, migliorando di 10 volte le prestazioni di accesso ai dati per i servizi HIS/PACS/EMR.

Feng Feng, responsabile vendite e sviluppo commerciale di KFBIO Europa, ha affermato che, grazie agli algoritmi di apprendimento profondo, l'intelligenza artificiale può assistere efficacemente i medici nella formulazione di diagnosi delle malattie. KFBIO e Huawei hanno sviluppato congiuntamente una soluzione di patologia digitale basata sull'intelligenza artificiale, che contribuisce a migliorare l'accuratezza e l'efficienza della diagnosi.

In futuro, Huawei prevede di incrementare i propri investimenti nell'innovazione tecnologica, integrare l'intelligenza artificiale nelle soluzioni di scenario, migliorare l'intelligenza sanitaria e supportare l'accesso universale all'assistenza sanitaria.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2635847/Picture1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2635848/Picture2.jpg

