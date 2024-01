Narwal lancia al CES 2024 i primi robot aspirapolvere-lavapavimenti più potenti al mondo

Innovazione nella pulizia intelligente: Narwal lancia la serie Freo X e il modello S10 Pro

LAS VEGAS, 8 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Narwal, azienda innovatrice nel settore dei robot per le pulizie domestiche, lancia soluzioni avanzate con i Narwal Freo X Ultra e Narwal Freo X Plus, i robot aspirapolvere-lavapavimenti più potenti e intelligenti al mondo. Inoltre, esordisce al CES il versatile aspirapolvere/liquidi a mano Narwal S10 Pro.

"Narwal introduce queste caratteristiche innovative con un chiaro obiettivo: consentire di fare le pulizie domestiche senza fatica. Gli aspirapolvere centralizzati pongono problemi di sporcizia residua, rumorosità e grovigli di peli. Per risolverli, abbiamo creato un sistema di trattamento della polvere autonomo, che non deve essere tenuto in mano – il robot gestisce internamente la raccolta dei rifiuti, pertanto non rimangono residui e si ottiene una notevole riduzione del 36% della rumorosità". Junbin Zhang, fondatore e Ceo di Narwal Robotics, ha così continuato: "Inoltre, abbiamo progettato un'innovativa spazzola che non crea grovigli di peli grazie al sistema con tubo a "U" per un flusso dell'aria ad alta efficienza che permette di aspirare i peli direttamente dalla spazzola al sacchetto raccoglipolvere, dove possono rimanere per fino a 7 settimane, affinché non ci si debba preoccupare della pulizia".

Serie Freo X: potenza eccezionale, manutenzione minima

Narwal lancia due innovativi robot aspirapolvere-lavapavimenti, il Freo X Ultra e il Freo X Plus, che presentano un sistema di trattamento della polvere autonomo, la prima spazzola al mondo flottante, che non crea grovigli di peli, la tecnologia DirtSense™ basata sull'intelligenza artificiale (IA) e un sistema di elusione degli ostacoli a livello millimetrico a triplo laser.

Con una velocità di rotazione della ventola che raggiunge 60.000 giri/min, il tubo dell'aria a "U" eroga una potenza di aspirazione ineguagliata, pari a 8.200 Pa (X Ultra) e 7.800 Pa (X Plus), facendone i robot aspirapolvere più potenti disponibili sul mercato.

Sia il Freo X Ultra che il Plus conservano e compattano la polvere internamente, eliminando la necessità di svuotamenti frequenti. La polvere rimane in un capace sacchetto, che permette di conservarla per fino a 7 settimane senza bisogno di smaltirla. Il sistema è installato all'interno del robot per cui previene l'intasamento del tubo e la rumorosità a livelli da un propulsore a getto che affliggono gli aspirapolvere centralizzati per i quali occorre svuotare spesso il sacchetto raccoglipolvere.

Per far fronte al problema dei grovigli di peli, Narwal ha creato un'apposita spazzola flottante, che non li crea e assicura una pulizia efficiente. È certificata per la cattura del 95,6% dei peli con lo 0% di grovigli dagli istituti di prova rinomati a livello internazionale SGS e TUV Rheinland.

Sfruttando l'IA e ottiche ad alta tecnologia, il sistema DirtSense™ rileva aree del pavimento sporco mentre il robot passa il moccio, assicurando una pulizia a fondo. I fiocchi a forma di triangolo di Reuleaux strofinano i pavimenti con una potenza eccezionale, mentre grazie alla modalità EdgeSwing™ raggiungono efficacemente gli angoli.

Il controllo mediante l'app e il sistema di elusione degli ostacoli a livello millimetrico a triplo laser LiDAR SLAM 4.0 Integration consentono di regolare il funzionamento e navigare tra i comandi in modo intuitivo. Il Freo X Ultra è dotato di sistema di controllo touchscreen sull'unità centrale – una caratteristica senza precedenti nel settore.

Mirando a soddisfare tutte le possibili preferenze dei consumatori, Narwal offre il modello X Ultra completo, dotato di un'unità base autopulente e il modello X Plus dal prezzo accessibile che presenta le stesse funzionalità eccezionali ma senza quella di autopulizia.

Narwal S10 Pro: compatto, rapido, dal profilo elegante

Il Narwal S10 Pro vanta facilità d'uso ineguagliata e funzioni avanzate perfettamente integrate per un'esperienza di pulizia intuitiva e senza fatica.

Il Narwal S10, che fa il suo debutto al CES, trasforma il settore degli aspirapolvere/liquidi a mano. Questo dispositivo dall'elegante profilo garantisce pavimenti puliti a specchio grazie a un potente moccio, che vanta una pressione di strofinata pari a 17 N, alta potenza aspirante pari a 76 AW (watt d'aria) e funzione di autopulizia con 32 getti d'acqua.

Oltre all'estetica, il Narwal S10 Pro eccelle in intelligenza. Grazie all'impugnatura posizionabile completamente piatta sul pavimento e ruotabile velocemente a sinistra e a destra fino a 63 gradi, è inseribile facilmente sotto i mobili mentre il moccio operante da bordo a bordo pulisce ogni angolo. Con un tasso di disinfezione del 99,99% lo smaltimento dei rifiuti è semplificato grazie alla separazione tra quelli liquidi e quelli solidi. Al termine della pulizia il robot S10 Pro può essere asciugato e pulito automaticamente una volta inserito sull'unità di carica, assicurando un'esperienza di pulizia igienica e senza problemi.

Disponibilità e prezzi

Freo X Ultra: $ 1.499 prezzo suggerito dal produttore, disponibile a partire da marzo negli Stati Uniti e in Europa (€ 1.299).

Freo X Plus: $ 469 prezzo suggerito dal produttore, disponibile a partire da marzo negli Stati Uniti e da aprile in Europa (€ 429).

S10 Pro: $ 449 prezzo suggerito dal produttore, disponibile a partire da aprile negli Stati Uniti.

Sistema automatico di cambio dell'acqua: disponibile negli Stati Uniti a $ 299, sarà lanciato in Europa ad aprile.

Informazioni su Narwal

Narwal è nota per l'uso della sua tecnologia all'avanguardia al fine di conseguire il suo obiettivo: consentire di pulire i pavimenti a specchio. È uno dei primi cinque produttori di robot da pulizia, con un fatturato annuo di oltre 200 milioni di dollari e più di 1,8 milioni di strutture residenziali a usare i suoi prodotti. Narwal ha raccolto oltre 26 milioni di dollari da vari investitori, tra cui Sequoia Capital, Hillhouse Capital e ByteDance (capogruppo diTikTok). Con più di 700 ricercatori e scienziati da tutto il mondo, Narwal ha realizzato numerose innovazioni in vari campi e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui l'Edison Gold Award, che onora l'innovazione, e Time Magazine Best Inventions.

