Nodepay raccoglie 7 milioni di dollari di finanziamenti totali per favorire la crescita dell'IA con un'infrastruttura dati in tempo reale

SINGAPORE, 27 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Nodepay, una piattaforma IA decentralizzata che trasforma la larghezza di banda Internet inutilizzata in pipeline di dati in tempo reale per l'addestramento dell'IA, ha annunciato oggi di aver completato un secondo round di finanziamenti, portando il totale a 7 milioni di dollari.

L'ultimo round di finanziamenti ha accolto vari nuovi investitori strategici – IDG Capital (23 miliardi di dollari in attività sotto gestione), Mythos, Elevate Ventures, IBC, Optic Capital, Funders.VC, Matthew Tan (fondatore di Etherscan) e Yusho Liu (co-fondatore e Ceo di CoinHako) – come investitori informali di rilievo che si uniscono a un elenco notevole di investitori precedenti che include Animoca Brands, Mirana, OKX Ventures, JUMP Crypto, Tokenbay Capital e altri.

La rete Nodepay serve una comunità globale di utenti che gestiscono nodi la cui privacy è protetta. Condividendo la larghezza di banda Internet inutilizzata, questi partecipanti guadagnano premi per la creazione di una fonte di dati in tempo reale che migliora l'inferenza IA con informazioni accurate e tempestive – un approccio noto come Retrieval Augmented Generation (RAG).

Commenta Darren Nguyen, co-fondatore di Nodepay: "La nostra missione consiste nello sviluppare soluzioni che creino un valore tangibile sia per gli sviluppatori di IA sia per i loro utenti finali. Offriamo ai collaboratori una quota dell'ecosistema dell'IA che contribuiscono sostanzialmente a costruire".

La piattaforma infrastrutturale Nodepay integra il recupero dati in tempo reale, un motore di risposta decentralizzato incentrato sul Web3, l'apprendimento per rinforzo per un output del modello più accurato e la verifica umana gamificata. Questi componenti si combinano per creare un ecosistema IA equo, collaborativo e innovativo.

Spiega Eric Le, direttore investimenti presso IDG Capital: "Nodepay sta democratizzando l'economia basata sull'IA offrendo una piattaforma che consente agli utenti di condividere direttamente il valore che creano. Ci impegniamo a sostenere la loro visione di rendere l'IA più accessibile e vantaggiosa per tutti".

Grazie a questo finanziamento Nodepay continuerà a commercializzare la sua infrastruttura a vantaggio sia della comunità sia dei laboratori di IA suoi partner. Mentre si prepara al lancio su Solana, Nodepay è pronta a guidare la prossima era di sviluppo e addestramento dell'IA decentralizzata.

Nodepay, che conta già oltre 1,5 milioni di utenti attivi in tutto il mondo, continua ad espandersi, consolidando il suo ruolo di leader nell'integrazione di IA e tecnologia blockchain. Gli utenti possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti e nuovi annunci attraverso i social e il sito web ufficiale.

Informazioni su NodepayNodepay è una piattaforma IA decentralizzata dedicata alla democratizzazione dell'addestramento dell'IA attraverso il recupero di dati in tempo reale. Trasformando la larghezza di banda Internet inutilizzata in una risorsa preziosa, Nodepay dà impulso alla prossima generazione di modelli di IA e si pone all'avanguardia nella decentralizzazione dell'IA.

