Okto, la prima soluzione completa di astrazione della catena per gli sviluppatori, che promette una riduzione del 90% nei tempi di sviluppo, ora è disponibile su Testnet

BENGALURU, India, 22 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Okto, una piattaforma completa di astrazione della catena, annuncia il lancio ufficiale di Okto Platform Testnet – la prima soluzione completa di astrazione della catena del settore. Questa soluzione rivoluzionaria è destinata a ridefinire il panorama dell'interoperabilità blockchain semplificando lo sviluppo di applicazioni decentralizzate (dApp), le transazioni cross-chain e l'innovazione multi-chain. La piattaforma consente una comunicazione integrata tra una vasta gamma dei principali ecosistemi blockchain, come tutte le catene EVM, HyperLiquid (HL), Aptos, Solana e le catene/ecosistemi Cosmos.

La tecnologia di astrazione della catena di Okto sta già dando risultati straordinari, con casi di successo concreti in applicazioni di gioco, social e DeFi che ne mettono in mostra l'efficienza e il potenziale trasformativo. Okto Wallet ha facilitato la creazione di oltre 12 milioni di portafogli, ha integrato più di 50 protocolli e supporta oltre 20 catene EVM e Alt-VM. Okto ha già totalizzato 1 miliardo di dollari in ricavi ricorrenti mensili.

Racconta Neeraj Khandelwal, co-fondatore di Okto e CoinDCX: "Sviluppiamo la nostra tecnologia di astrazione della catena da oltre due anni, collaborando fianco a fianco con importanti reti blockchain per testare rigorosamente le transazioni cross-chain, la liquidità e l'interoperabilità. I risultati sono stati eccezionali. La missione principale di Okto è sempre stata quella di semplificare l'esperienza utente, garantendo che rispecchiasse la semplicità e l'efficienza di Web2 con un solo clic. Ora offriamo agli sviluppatori la possibilità di integrare perfettamente le funzionalità Web3 nelle loro applicazioni con una facilità e un'efficienza senza precedenti".

Spiega Rohit Jain, responsabile delle iniziative DeFi presso Okto e CoinDCX: "Abbiamo creato un team di livello mondiale e collaborato con leader del settore come Nethermind, Silence Laboratories, Across Protocol e Agoric. Grazie all'utilizzo delle più avanzate tecnologie di sicurezza EigenLayer e Polygon CDK, ciascuna partnership ha apportato competenze essenziali alla nostra missione. Oggi ci troviamo in un momento cruciale con il lancio della piattaforma Okto su Testnet".

"Durante la collaborazione con più reti che collaborano sulla piattaforma Okto, uno degli aspetti chiave del feedback ricevuto dagli sviluppatori è stata la significativa riduzione dei tempi di sviluppo, di oltre il 90%. Okto si occupa del grosso del lavoro di astrazione delle complessità del Web3 in ecosistemi frammentati e consente agli sviluppatori di offrire ai loro utenti finali un'esperienza fluida e con un solo clic. Ciò consente agli sviluppatori di concentrarsi sul loro prodotto principale".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2625155/Okto.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2625238/Okto_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/okto-la-prima-soluzione-completa-di-astrazione-della-catena-per-gli-sviluppatori-che-promette-una-riduzione-del-90-nei-tempi-di-sviluppo-ora-e-disponibile-su-testnet-302382783.html