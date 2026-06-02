OpenText è tra le prime aziende canadesi ad aderire al quadro globale dell'OCSE per la segnalazione di casi di IA sicura

WATERLOO, ON, 2 giugno 2026 /PRNewswire/ --- OpenText™ (NASDAQ/TSX: OTEX), leader mondiale nella gestione dei dati per l'IA aziendale, ha aderito oggi all'HAIP (Hiroshima AI Process) Reporting Framework dell'OCSE, il meccanismo internazionale attraverso il quale le organizzazioni dimostrano la propria conformità al codice di condotta volontario del G7 per lo sviluppo e l'implementazione sicuri dell'IA avanzata.

"La fiducia nell'intelligenza artificiale parte dai dati su cui si basa il modello e dal modo in cui questi vengono gestiti, protetti e contestualizzati", ha affermato Ayman Antoun, amministratore delegato di OpenText. "OpenText lavora a questa base da 35 anni. "La nostra partecipazione all'HAIP rappresenta una naturale estensione di tale impegno e garantisce che il quadro globale emergente rifletta le realtà dell'implementazione dell'IA agentica a livello aziendale."

Questa iniziativa pone OpenText, responsabile della gestione dei dati relativi a persone, macchine e transazioni per oltre 120.000 aziende ed enti governativi in 180 Paesi, in prima linea nel garantire che l'intelligenza artificiale autonoma sia affidabile e generi un valore tangibile sia per il settore pubblico che per quello privato. Attraverso la rete aziendale di OpenText transitano ogni anno oltre 15.000 miliardi di dollari canadesi (CAD) di scambi commerciali B2B; l'azienda gestisce inoltre i contenuti non strutturati e i dati operativi generati automaticamente su cui le imprese soggette a regolamentazione basano la propria attività quotidiana, il che le conferisce una base di dati particolarmente ampia da apportare al dibattito politico globale.

Le basi dei dati per un'intelligenza artificiale affidabileOpenText gestisce i tre ambiti di dati fondamentali per l'IA aziendale: i dati umani, ovvero i contenuti non strutturati, i documenti e gli archivi che racchiudono il sapere organizzativo; i dati delle macchine, ovvero le informazioni operative e generate dai sistemi provenienti dalla gestione dei servizi IT, dalla sicurezza informatica e dalle piattaforme della catena di fornitura; e i dati transazionali, ovvero i flussi commerciali B2B e gli eventi della catena di fornitura che coinvolgono oltre un milione di partner commerciali in tutto il mondo. Le soluzioni di intelligenza artificiale OpenText Aviator sono integrate in questo ecosistema regolamentato, garantendo sicurezza di livello aziendale, controlli di conformità e tracciabilità dei dati in ogni interazione basata sull'IA, a diretto sostegno dei principi di trasparenza e responsabilità che HAIP si propone di promuovere.

"Siamo i primi a utilizzare i nostri prodotti e la nostra intelligenza artificiale, quindi sappiamo per esperienza diretta che un'IA autonoma affidabile parte dalla governance dei dati. Prima di qualsiasi implementazione dell'intelligenza artificiale, la prima domanda che ci poniamo è: in che modo i dati vengono gestiti, protetti e controllati? È proprio questa la disciplina che HAIP codifica, ed è per questo che aderire a questo quadro normativo è stata la scelta giusta per OpenText e per i clienti che serviamo in tutto il mondo", ha affermato Shannon Bell, vicepresidente esecutiva, direttrice digitale e responsabile dei sistemi informativi di OpenText.

Rafforzare la leadership del Canada nel campo dell'IA responsabileOpenText è stata tra i primi firmatari del Codice di condotta volontario del Canada sullo sviluppo e la gestione responsabili dei sistemi avanzati di IA generativa. La sua partecipazione all'HAIP collega tale impegno nazionale alle norme del G7, rafforzando la posizione del Canada come leader mondiale nel campo dell'IA e il ruolo di OpenText nel promuovere una governance responsabile dell'IA a livello internazionale.

Informazioni su OpenTextOpenText™ è leader mondiale nella gestione dei dati per l'intelligenza artificiale a livello aziendale, consentendo alle organizzazioni di proteggere, gestire e sfruttare i propri dati in tutta sicurezza. Scopri di più su www.opentext.com.

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