Piramal Pharma Ltd. continua a investire negli USA con 90 milioni di USD nell'espansione di due siti statunitensi

MUMBAI, India, 13 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader mondiale nel settore farmaceutico e del benessere, in collaborazione con il SelectUSA Investment Summit del 2025, si impegna in un piano di investimenti da 90 milioni di USD per l'espansione di due delle strutture statunitensi dell'azienda. Queste espansioni rispondono alla domanda costante da parte dei clienti statunitensi, a sostegno della tendenza verso la rilocalizzazione della fornitura di farmaci negli Stati Uniti e in linea con la convinzione generale di Piramal Pharma dell'importanza del valore e dei vantaggi dell'innovazione basata negli Stati Uniti. In entrambi i casi, Piramal Pharma sta effettuando espansioni brownfield nei siti esistenti, finanziate da prestiti bancari e accantonamenti interni, che rappresentano il modo più rapido, a minor rischio e più economico per aggiungere nuove capacità al mercato statunitense.

Lo stabilimento di Piramal Pharma a Lexington, nel Kentucky, è specializzato nella preparazione di composti sterili, nel riempimento di liquidi e nella liofilizzazione di prodotti farmaceutici iniettabili sterili. L'ampliamento del sito, che comprende più di 2.200 metri quadrati di spazio produttivo e un nuovo laboratorio, aggiunge una capacità di produzione su scala commerciale che consentirà un ampliamento efficiente dei prodotti farmaceutici iniettabili dei clienti. Tra le principali novità figurano una nuova linea di riempimento, due liofilizzatori di dimensioni commerciali, una speciale macchina tappatrice e una lavatrice esterna per fiale. Si prevede che la struttura sarà portata a termine e operativa entro la fine del 2027.

Nel corso degli ultimi 50 anni, lo stabilimento Piramal Pharma di Riverview, nel Michigan, si è guadagnato la reputazione di leader del settore nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) e API ad alta potenza (HPAPI). Qui l'azienda sta aggiungendo una suite su scala commerciale apposita per lo sviluppo e la produzione di linker del payload. Questi API ad alta potenza vengono utilizzati nello sviluppo di coniugati farmaco-anticorpo (ADC) e di altri farmaci bioconiugati. Si prevede che la nuova suite di linker del payload sarà operativa entro la fine del 2025.

Queste espansioni del sito genereranno maggiori opportunità per progetti ADC integrati. Lavorando in sinergia, svolgeranno un ruolo fondamentale nel programma integrato di sviluppo e produzione di ADC di Piramal Pharma, denominato ADCelerate™. Grazie alle capacità di sviluppo e su scala commerciale in mAB, linker di payload, coniugazioni e riempimento/finitura, ADCelerate riduce i tempi, consentendo l'avvio del progetto per ottenere un prodotto farmaceutico GMP in soli 12 mesi con una qualità senza compromessi. Questa capacità rafforza la posizione di Piramal Pharma come partner globale efficiente e affidabile per la produzione biologica.

"Dalla sua fondazione, Piramal Pharma Ltd ha investito 570 milioni di dollari nelle sue capacità di sviluppo e produzione di farmaci negli Stati Uniti", ha affermato Peter DeYoung, amministratore delegato di Global Pharma. "Gli Stati Uniti rappresentano il nostro mercato più grande: attualmente impieghiamo circa 750 persone. L'ampliamento delle capacità e dell'offerta in questi due stabilimenti negli Stati Uniti, insieme ai precedenti importanti investimenti effettuati nel nostro impianto di produzione di farmaci di Sellersville, in Pennsylvania, e nel nostro impianto di produzione di farmaci e sostanze anestetiche per inalazione a Bethlehem, in Pennsylvania, fornirà supporto ai nostri clienti che apprezzano la nostra offerta in un contesto rilocalizzato."

In quanto organizzazione orientata al paziente, Piramal Pharma si impegna a supportare i propri clienti nel loro impegno di ridurre il peso che rappresenta la malattia per i pazienti. Queste espansioni forniscono supporto su scala commerciale a due segmenti importanti e in rapida crescita dello sviluppo dei farmaci. I linker di payload sono fondamentali nel processo di creazione di bioconiugati, che costituiscono la piattaforma per numerosi farmaci oncologici. Il processo di riempimento/finitura sterile rappresenta la fase finale della produzione dei farmaci iniettabili. Nel complesso, queste espansioni vanno a sostegno dei nostri servizi integrati di sviluppo e produzione di farmaci e, in ultima analisi, consentiranno di fornire più trattamenti ai pazienti in tempi più rapidi.

Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa attività di farmaci generici ospedalieri; e il business India Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per il settore consumer e il benessere. Inoltre una delle società associate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, si è affermata tra i leader di mercato nell'area della terapia oftalmologica nel settore farmaceutico indiano. PPL inoltre detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini.

* Include una struttura tramite l'investimento di minoranza di PPL in Yapan Bio.

