QS World University Rankings 2026

Il Politecnico di Milano fa la storia

Per la prima volta, l'Italia vanta un'università tra le prime 100 al mondo

LONDRA, 19 giugno 2025 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, l'analista globale della formazione universitaria, ha pubblicato l'edizione 2026 della QS World University Rankings, la classifica internazionale delle università più consultata al mondo[1]. QS rimane l'unica grande classifica globale a combinare misure di occupabilità e indicatori di sostenibilità. La notizia principale del QS World University Rankings di quest'anno è la straordinaria performance del Politecnico di Milano, che sale di 17 posizioni e si aggiudica il 98° posto a livello globale, il piazzamento più alto mai raggiunto da un'università italiana nella storia della classifica.

L'ascesa del Polimi è il risultato di miglioramenti significativi in tutti gli indicatori chiave. Migliora di dieci posizioni nella Reputazione dei datori di lavoro (Employer Reputation), ora al 72° posto nel mondo, e avanza di sei posizioni nella Reputazione accademica, raggiungendo l'84° posto a livello globale. Il balzo più significativo si registra nell'indicatore che misura gli Esiti Occupazionali (Employment Outcomes), dove l'università sale di 40 posizioni, raggiungendo il 199° posto a livello mondiale. Questo indicatore valuta la capacità delle istituzioni di sostenere l'occupabilità dei laureati e il loro successo nel produrre ex-allievi che diano un contributo significativo alla società.

La professoressa Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, ha commentato: "Questo risultato rappresenta un traguardo significativo. Finora l'Italia era l'unico Paese del G7 a non avere un'università nella top 100 del QS World University Rankings. Nell'ultimo decennio abbiamo ottenuto un miglioramento di 89 posizioni, che dobbiamo alla nostra comunità per la sua incrollabile dedizione e per una strategia di sviluppo a lungo termine. La nostra forza risiede nella qualità della ricerca e dell'insegnamento, come dimostrano gli indicatori della reputazione accademica e dei datori di lavoro. Ciò suggerisce che i nostri laureati sono ben equipaggiati per affrontare le sfide di uno scenario sempre più complesso su scala globale".

Università italiane nella Top-500 2026 2025 Istituzione 98 111 Politecnico di Milano 128 132 Sapienza Università di Roma 138 133 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 233 236 Università di Padova 242 241 Politecnico di Torino 276 285 Università di Milano 343 382 Università di Pisa 355 393 Università degli Studi di Roma - Tor Vergata 379 347 Università di Napoli - Federico II 404 375 Università di Firenze 408 371 Università di Torino 409 442 Università Cattolica del Sacro Cuore 423 440 Università degli Studi di Pavia 461 389 Università Vita-Salute San Raffaele 485 506 Università di Trento

