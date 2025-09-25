Raspberry Pi e NComputing collaborano per offrire endpoint aziendali economicamente convenienti, sicuri e potenti con il computer dotato di tastiera multifunzione Raspberry Pi 500+ e il sistema operativo LEAF OS

SAN FRANCISCO e CAMBRIDGE, Inghilterra, 25 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Raspberry Pi e NComputing hanno annunciato oggi una collaborazione strategica per portare il computer con tastiera multifunzione Raspberry Pi 500+ sul mercato aziendale. In combinazione con il NComputing LEAF OS, questa soluzione offre un endpoint economicamente conveniente, potente e sicuro, progettato per le imprese che adottano VDI, DaaS e SaaS su larga scala.

Windows 10 raggiungerà la fine del suo ciclo di vita nel 2025 e oltre il 40% degli attuali dispositivi non potrà migrare a Windows 11. Per le imprese ciò crea sfide crescenti in termini di sicurezza, conformità e compatibilità delle applicazioni. Le aziende si trovano ora ad affrontare costosi cicli di aggiornamento dell'hardware, una crescente complessità IT e una maggiore esposizione ai rischi informatici.

Il nuovo Raspberry Pi 500+, lanciato oggi, è un sostituto desktop premium dotato dello stesso potente processore Arm quad-core a 64 bit del Raspberry Pi 5, ampiamente adottato, all'interno di una compatta tastiera di alta qualità. Raspberry Pi 500+ offre Wi-Fi®, Bluetooth, Gigabit Ethernet, 16 GB di RAM, un SSD intercambiabile da 256 GB e una tastiera tattile ed ergonomica.

Raspberry Pi 500+ con LEAF OS offre un'alternativa molto interessante ai tradizionali PC e laptop. La soluzione consente alle imprese di:

"Raspberry Pi 500+ offre prestazioni adatte alle aziende in un formato compatto basato su tastiera", spiega Eben Upton, amministratore delegato Raspberry Pi (LON:RPI)."Grazie alla collaborazione con NComputing, le aziende possono ora implementare questo dispositivo con LEAF OS per distribuire in modo sicuro Windows 11 e applicazioni basate su cloud, il tutto a una frazione del costo degli endpoint tradizionali".

"La partnership con Raspberry Pi ci consente di offrire una soluzione innovativa, economicamente conveniente e sicura alle imprese che si trovano ad affrontare la sfida del termine del ciclo di vita di Windows 10", commenta Young Song, amministratore delegato NComputing. "Raspberry Pi 500+ con LEAF OS consente ai team IT di semplificare la gestione degli endpoint, contenere i costi operativi e ridurre significativamente il costo totale di proprietà".

Con sede a Cambridge, nel Regno Unito, la missione di Raspberry Pi è quella di mettere piattaforme di elaborazione altamente performanti, a basso costo e universali nelle mani di ingegneri e appassionati di tutto il mondo. Raspberry Pi è un'impresa di ingegneria full-stack, con capacità di ricerca e sviluppo che abbracciano l'intera catena del valore, dallo sviluppo della PI dei semiconduttori, alla progettazione di prodotti elettronici e dispositivi a semiconduttori, all'ingegneria del software e alla conformità normativa. Le elevate prestazioni, il basso costo e la robustezza fisica dei prodotti Raspberry Pi li rendono adatti a un'ampia gamma di applicazioni, in tre mercati distinti: Industriale e integrato, per appassionati e la didattica, e semiconduttori. Ad oggi ne sono state vendute oltre 60 milioni di unità.

NComputing è un leader nello sviluppo di soluzioni informatiche per gli utenti finali e offre dispositivi thin client innovativi e dal prezzo accessibile, software di virtualizzazione desktop e servizi cloud. Con oltre 70.000 clienti in tutto il mondo e più di 5 milioni di dispositivi distribuiti, NComputing offre soluzioni informatiche affidabili ed efficienti per aziende, scuole e organizzazioni di tutte le dimensioni.

