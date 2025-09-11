RE+2025: Desay Battery mette in risalto innovazioni incentrate sulla sicurezza

LAS VEGAS, 11 settembre 2025 /PRNewswire/ -- In occasione di RE+ 2025, tenutasi dall'8 all'11 settembre, Desay Battery, fornitore globale di soluzioni complete per l'accumulo di energia, ha presentato un portafoglio completo di innovazioni, annunciando al contempo una collaborazione strategica con Shenzhen Hello Tech Energy nel campo dello sviluppo energetico.

La fiera ha attribuito una posizione centrale alla tecnologia proprietaria di celle e sistemi di sicurezza attiva di Desay Battery, progettata per affrontare una delle sfide più grandi del settore: la sicurezza delle batterie. Basato su un ampio ventaglio di dati sperimentali e analisi di correlazione, il sistema integra un rilevamento avanzato di temperatura e pressione in un'architettura cellulare gestita dall'IA, consentendo il monitoraggio in tempo reale durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Può segnalare tempestivamente rischi quali sovraccarichi, cortocircuiti o placcatura del litio, trasmettendo immediatamente segnali anomali per attivare una protezione preventiva.

Un sensore resistente alla corrosione di nuova progettazione garantisce inoltre una raccolta dati accurata in ambienti difficili, catturando i dati relativi a tensione, temperatura interna e pressione: il "triangolo dei dati" che alimenta il BMS di nuova generazione di Desay Battery. Integrata con EMS e intelligenza artificiale basata su cloud, la soluzione ottimizza il raffreddamento, perfeziona la ricarica e prolunga la durata del sistema, migliorandone al contempo l'efficienza.

A integrazione della piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, Desay Battery ha anche introdotto una gamma diversificata di batterie, moduli e pacchi batterie al litio e al sodio, tra cui celle al litio da 100 Ah, 280 Ah e 314 Ah, una cella al sodio da 60 Ah, sistemi di batterie modulari e una gamma di armadi di stoccaggio integrati da 215 kWh a 344 kWh. Sistemi più vasti, come la soluzione containerizzata raffreddata a liquido da 5 MWh, e offerte di infrastrutture fondamentali, tra cui armadi UPS e sistemi di accumulo domestico, hanno ulteriormente evidenziato l'ampiezza dell'offerta dell'azienda.

La mostra ha saputao evidenziare il portafoglio adattabile di Desay Battery, con soluzioni che vanno dall'uso residenziale a quello industriale. Un aspetto fondamentale è stato affrontare la domanda di energia dei data center integrando la generazione fotovoltaica e l'accumulo avanzato, riducendo i costi livellati a 0,25 RMB/kWh e risparmiando fino al 79% nei momenti di picco.

L'azienda ha inoltre evidenziato la sua capacità di fornire soluzioni di accumulo di energia personalizzate e complete, una capacità che le è valsa ripetuti riconoscimenti nell'elenco Energy Storage Tier 1 di Bloomberg e importanti premi da parte dei partner del settore. La partnership recentemente annunciata con Shenzhen Hello Tech Energy, leader mondiale nell'accumulo di energia portatile e pioniere nelle categorie di accumulo domestico mobile, è una dimostrazione di questo approccio collaborativo. Insieme, le due aziende intendono sfruttare i punti di forza complementari in ambito tecnologico, della catena di fornitura e dei canali di mercato per promuovere nuove opportunità di crescita e offrire soluzioni competitive ai mercati globali.

Con un portafoglio che spazia dalle innovazioni a livello di cella ai sistemi completamente integrati, Desay Battery continua a indicare la rotta verso soluzioni energetiche più sicure, intelligenti e sostenibili.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769711/Re.jpg

