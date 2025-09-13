circle x black
Cerca nel sito
 

Nordcorea, Kim annuncia potenziamento arsenale nucleare

Il leader nordcoreano ha sottolineato la necessità di "modernizzare" l’esercito

Kim Jong Un - (Afp)
Kim Jong Un - (Afp)
13 settembre 2025 | 09.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corea del Nord presenterà presto una strategia per sviluppare parallelamente il proprio arsenale nucleare e le forze armate convenzionali. Lo ha dichiarato il leader Kim Jong Un, citato dai media di Stato, durante una visita a strutture di ricerca militare. Kim ha sottolineato la necessità di "modernizzare" l’esercito, anticipando che la nuova linea sarà formalizzata in una prossima riunione del Partito dei Lavoratori.

Dal fallimento del vertice con gli Stati Uniti nel 2019, Pyongyang ha ribadito più volte che non rinuncerà mai al proprio programma nucleare, proclamandosi "Stato nucleare irreversibile". Analisti osservano che Kim intende rafforzare anche le capacità convenzionali, sostenuto dalla crescente cooperazione militare con la Russia, formalizzata lo scorso anno con un patto di mutua difesa siglato con Vladimir Putin. Secondo gli esperti, la nuova agenda militare sarà calibrata su una "guerra moderna" e potrebbe essere presentata all’inizio del prossimo anno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Nordcorea Corea Nord nucleare Corea Nord Kim Corea nord nuclleare Kim
Vedi anche
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza