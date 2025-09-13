circle x black
Terremoto in Russia, la scossa di magnitudo 7.4 al largo della Kamchatka

L’epicentro è stato localizzato a 111 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione. Rischio tsunami rientrato

Un sismografo
13 settembre 2025 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato oggi sabato 13 settembre al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo oriente russo, secondo l’Istituto geologico statunitense (Usgs). L’epicentro è stato localizzato a 111 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione, a una profondità di 39,5 chilometri.

Il Centro di allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) aveva inizialmente segnalato il rischio di onde "pericolose" fino a un metro lungo alcune coste russe, ma successivamente ha confermato che "la minaccia è passata".

Lo scorso luglio la stessa penisola era stata epicentro di un sisma ancora più violento, di magnitudo 8.8, che aveva generato onde di quattro metri e portato a evacuazioni in Giappone, Hawaii e altri Paesi del Pacifico.

