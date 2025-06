Sharjah ospiterà il Congresso Mondiale per l'Inclusione 2025 -- Per la prima volta nella regione Medio Oriente e Nord Africa

SHARJAH, EAU, 17 giugno 2025 /PRNewswire/ -- In un momento storico per la regione, l'emirato di Sharjah si prepara a ospitare, per la prima volta nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA), il Congresso Mondiale di Inclusion International, con la partecipazione prevista di delegati da oltre 115 Paesi. L'evento si terrà dal 15 al 17 settembre 2025 presso l'Expo Centre Sharjah, sotto il tema "We Are Inclusion" (Siamo Inclusione).

Tenuto sotto il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Membro del Consiglio Supremo e Sovrano di Sharjah, la 18ª edizione del Congresso Mondiale rappresenta uno dei più influenti appuntamenti globali dedicati alla promozione dei diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie – con l'obiettivo di favorire l'inclusione a livello mondiale.

Organizzato dalla Sharjah City for Humanitarian Services (SCHS) in collaborazione con Inclusion International, il Congresso si configura come un forum chiave per lo scambio di idee, la condivisione di esperienze di successo e l'analisi delle sfide che affrontano le persone con disabilità intellettive.

Sua Altezza Sheikha Jameela bint Mohammed Al Qasimi, Direttrice Generale della SCHS, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi che Sharjah ospiti questo evento globale per la prima volta nella regione MENA. Accogliere il congresso riflette la visione dell'emirato di costruire comunità in cui le persone con disabilità intellettive abbiano una voce e un'influenza reali nella definizione di politiche e decisioni."

Leader di pensiero, rappresentanti governativi, esperti di politiche pubbliche e attivisti da tutto il mondo parteciperanno al congresso, rendendolo una piattaforma strategica per l'elaborazione di raccomandazioni concrete. Si attendono circa 850 partecipanti tra professionisti, rappresentanti di organizzazioni locali, regionali e internazionali, familiari e autorappresentanti provenienti da cinque regioni del mondo.

Nel corso delle tre giornate si affronteranno temi cruciali come educazione inclusiva, sostegno alla comunità e alla famiglia, occupazione, servizi umanitari, assistenza sanitaria, deistituzionalizzazione, autodeterminazione legale, protezione sociale, autodifesa e rafforzamento delle capacità per le organizzazioni attive nel settore della disabilità.

Sue Swenson, Presidente di Inclusion International, ha sottolineato l'importanza globale del Congresso: "Il Congresso Mondiale è l'incontro più importante del nostro movimento globale. Autorappresentanti, famiglie e organizzazioni guidano il dibattito su cosa significhi davvero inclusione nella vita reale, dimostrando con i fatti che siamo inclusione."

