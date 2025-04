Soaring Creativity - O2O Hong Kong Pavilion partecipa alla Bologna Children's Book Fair: il successo di una Hong Kong 'pandastica'!

BOLOGNA, Italia, 13 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Il progetto "Soaring Creativity - O2O Hong Kong Pavilion" (Creatività in ascesa – Padiglione O2O di Hong Kong 2025) è stato un evento organizzato congiuntamente da Hong Kong Publishing Federation Limited e da The Hong Kong Printers Association, e sponsorizzato dalla Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA). Quest'anno la Bologna Children's Book Fair ha visto l'allestimento dell'"Hong Kong Pavilion", uno stand di 300 metri quadrati che ha esposto più di 900 libri per bambini e genitori-figli, opere di stampa e altri prodotti di oltre 60 editori e tipografi di Hong Kong.

Il progetto ha ricevuto riscontri positivi che hanno messo in risalto l'eccellenza del settore editoriale e tipografico di Hong Kong. Protagonista del padiglione di quest'anno è stato il panda, a cui sono state dedicate pubblicazioni e stampe a tema che hanno suscitato notevole interesse. I laboratori di creazione di cappelli di carta fai da te a forma di panda e il gioco interattivo in 3D a tema hanno ulteriormente aumentato il coinvolgimento, promuovendo con successo una Hong Kong "pandastica". Gli espositori hanno trovato l'esperienza molto gratificante, poiché li ha aiutati a creare nuove connessioni e a esplorare opportunità di business.

Il cocktail di lancio si è tenuto nella prima giornata della fiera, alla presenza della Sig.ra Lowell Cho, commissario assistente per CCIDA, della Sig.ra Fiona Li, vicerappresentante dell'Ufficio economico e commerciale di Hong Kong, Bruxelles, del Sig. Chen Pengming, capodelegazione cinese alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna, della Sig.ra Francesca Puglisi, direttrice della comunicazione e delle relazioni istituzionali della BCBF, del Sig. Matthew Yum, presidente del Comitato organizzatore di "Soaring Creativity-Hong Kong Pavilion 2025", e del Sig. Alex Yan, presidente del "Padiglione di Hong Kong" alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna 2025.

Sono state istituite cinque zone principali, tra cui la "Zona industriale", la "Zona aziendale", la "Zona del riconoscimento e del successo", la "Zona delle illustrazioni di Hong Kong" e l'"Angolo creativo".

Tra i relatori delle sessioni di condivisione figurano il Sig. Matt Leung, curatore associato delle operazioni zoologiche dell'Ocean Park di Hong Kong, il Sig. Sheng Zhou, amministratore delegato e caporedattore di Sun Ya Publications, il Sig. Ray Lai e il Sig. Jonathan Hui, co-fondatori di STEAMFUN, che hanno condiviso la storia della conservazione dell'Ocean Park di Hong Kong, le innovazioni nell'editoria di libri per bambini di Hong Kong, l'educazione STEAM e la proprietà intellettuale del carattere del brand nei metodi di apprendimento creativo dell'innovazione.

Sono stati lanciati otto libri 'senza parole' pubblicati nell'ambito dell'"Hong Kong Picture Book Publishing Support Programme", organizzato dalla Innovative Entrepreneur Association (IEA) con il patrocinio della CCIDA.

Sono state allestite versioni virtuali del padiglione (https://bcbf2025.bookfairhkpavilion.com/) che hanno consentito agli ospiti di visitare il padiglione online in qualsiasi momento e ovunque, per scoprire la storia di Hong Kong.

