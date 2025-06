Sunseeker Robotics presenta il suo primo tosaerba robotizzato dotato di LiDAR allo Spoga+Gafa 2025

Il brand amplia il portafoglio prodotti per soddisfare la crescente domanda del mercato

COLONIA, Germania, 25 giugno 2025 /PRNewswire/ -- In occasione dello Spoga+Gafa 2025, la principale esposizione mondiale dedicata al giardinaggio e allo stile di vita, Sunseeker Robotics ha presentato il suo primo tosaerba robotizzato dotato di LiDAR, il modello L3, insieme alle nuove serie S e L, che completano l'attuale serie V. La gamma ampliata risponde alla crescente domanda globale di prodotti per la cura del prato più intelligenti ed efficienti. Il modello L3 garantisce una mappatura precisa e il rilevamento degli ostacoli, stabilendo un nuovo punto di riferimento nella cura intelligente del prato.

Innovazione di prodotto in tutte le serie

Situato nella Hall 6.1 E037, Sunseeker ha presentato i suoi nuovissimi robot serie L, serie S e gli attuali robot serie V, ciascuno progettato per soddisfare specifiche esigenze relative a dimensioni del prato, tipi di terreno e budget. Prima dello Spoga+Gafa, Sunseeker ha esposto anche al Demopark 2025, dove ha presentato i suoi prodotti di fascia alta serie X ai consumatori e ai professionisti europei di alto livello.

Tra i momenti salienti della mostra, la presentazione dell'innovativo tosaerba serie L Sunseeker L3. Progettato per prati fino a 1.000 metri quadri, il modello L3 integra LiDAR e visione artificiale basata sull'IA per offrire una navigazione superiore, una pianificazione intelligente e l'aggiramento degli ostacoli, il tutto senza la necessità di installare un'antenna.

"Noi di Sunseeker crediamo che l'innovazione e il design intelligente siano il futuro della vita all'aria aperta", spiega Terry Ma, amministratore delegato Sunseeker Robotics. "La nostra gamma di prodotti ampliata sta trasformando la cura del prato, portando in ogni casa soluzioni più intelligenti, più ecologiche e più semplici".

L3: un passo avanti nel taglio robotizzato dell'erba

Il modello L3 della serie L è pensato per i proprietari di case che cercano funzionalità avanzate con un'installazione minima. Il suo sistema LiDAR + visione artificiale basata sull'IA consente al tosaerba di scansionare e mappare rapidamente i giardini, pianificare percorsi di taglio ottimali ed evitare ostacoli statici e dinamici – animali domestici e bambini – in tempo reale. Le caratteristiche principali sono:

Serie S per giardini di medie e grandi dimensioni

La serie S comprende il nuovissimo S3 per prati fino a 800 metri quadri e il modello S5, disponibile per aree fino a 1.600 metri quadri:

V1 della serie V: compatto e comodo per piccoli giardini

Per prati più piccoli fino a 300 metri quadri, il V1 offre una soluzione compatta ma potente:

Il lancio dei modelli L3, S3 e V1 è previsto per il prossimo anno. Il V3 è attualmente disponibile, mentre il modello S5 è disponibile da questo mese.

Una presenza crescente in Europa

Sunseeker sta rapidamente espandendo la sua presenza in tutta Europa – attualmente opera in 25 paesi e stringe partnership strategiche con importanti rivenditori come Bauhaus. Il brand ha inoltre stipulato un accordo di sponsorizzazione esclusiva con il club della Bundesliga SV Werder Bremen, contestualmente alla nomina della stella francese del rugby Charles Ollivon come ambasciatore regionale del marchio in Francia. Grazie a queste iniziative di grande impatto, Sunseeker sta rafforzando la sua posizione di azienda di prestigio nel settore della cura robotica wireless del prato nel mercato europeo.

Informazioni su Sunseeker Robotics

Fondata nel 2009, Sunseeker è una delle principali imprese mondiali nella cura intelligente dei prati, coniugando la tradizione con tecnologie all'avanguardie per offrire soluzioni efficienti e di facile uso. Ha ottenuto vari riconoscimenti per i suoi pionieristici tosaerba robotizzati wireless di prima generazione (2019-2023), stabilendo nuovi standard nella manutenzione automatizzata dei prati.

Per maggiori informazioni sulla gamma completa di prodotti e innovazioni Sunseeker visitare

Serie V: https://sunseekertech.com/eu/

Serie X: https://sunseekerelite.com/eu

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2718431/Sunseeker_at_Spoga.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2718433/Sunseeker_made_a_strong_presence_at_Demopark.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2718432/Sunseeker_L3_with_a_3D_high_precision_LiDAR_sensor_and_Ai_camera.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sunseeker-robotics-presenta-il-suo-primo-tosaerba-robotizzato-dotato-di-lidar-allo-spogagafa-2025-302491212.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.