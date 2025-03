Supermicro consegna oltre 20 nuovi sistemi che ridefiniscono le prestazioni single-socket e offrono potenza, spazio e risparmi sui costi per i data center

Le nuove architetture di sistema supportano Intel ® Xeon® 6 con P-Core, fornendo fino a 136 corsie PCIe 5.0 e ampliando le possibilità per reti ad alta velocità, GPU e dispositivi di archiviazione

SAN JOSE, California, 30 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), impresa che sviluppa soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, Cloud, Storage e 5G/Edge, annuncia la disponibilità di nuovi server single-socket in grado di supportare applicazioni che richiedono server dual-socket per una vasta gamma di carichi di lavoro dei data center. Sfruttando un'architettura single-socket, le aziende e gli operatori di data center possono ridurre i costi di acquisizione iniziali, i costi operativi correnti come alimentazione e raffreddamento, e ridurre l'ingombro dei rack dei server rispetto alle precedenti generazioni di sistemi basati su processori più vecchi.

"Stiamo entrando in una nuova era del computing in cui le architetture single-socket, efficienti in termini di consumo energetico e ottimizzate termicamente, stanno diventando una valida alternativa ai tradizionali server a doppio processore", spiega Charles Liang, presidente e Ceo di Supermicro. "I nostri nuovi server single-socket supportano il 100% in più di core per sistema rispetto alle generazioni precedenti e sono stati progettati per massimizzare l'accelerazione, la connettività di rete e la flessibilità di archiviazione. Questi nuovi sistemi supportano processori TDP fino a 500 watt e possono essere configurati per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di carico di lavoro.

Per ulteriori informazioni visitare http://www.supermicro.com/singlesocket

"Guardiamo con fiducia all'opportunità di proseguire la nostra collaborazione di lunga data con Supermicro per offrire soluzioni per server ad alte prestazioni", commenta Karin Eibschitz Segal, vicepresidente aziendale e direttore generale ad interim di Intel Data Center & AI Group. "Il nostro portafoglio ampliato di sistemi single-socket, ottimizzato con i più recenti processori Intel Xeon 6 con P-core, offre un numero maggiore di core, un supporto di memoria più veloce e fino a 136 corsie PCIe 5.0, offrendo prestazioni in precedenza ottenibili solo con piattaforme dual-socket."

"Dato che le aziende continuano a dare priorità all'efficienza, alla flessibilità e alla convenienza economica delle loro infrastrutture, i server single-socket stanno emergendo come una soluzione molto interessante", aggiunge Kuba Stolarski, vicepresidente ricerca per il business Computing Systems di IDC. "Questi server single-socket forniscono un equilibrio ottimale tra prestazioni, scalabilità e costo totale di proprietà (TCO), necessario per un'ampia gamma di carichi di lavoro, dall'edge computing alla virtualizzazione, rendendoli la scelta ideale per le aziende che desiderano una soluzione scalabile in modo efficiente in un mercato in evoluzione".

I sistemi server single-socket di Supermicro possono essere configurati per gestire una varietà di carichi di lavoro – EDA, FSI, cloud computing, storage, distribuzione di contenuti, virtualizzazione, IA, networking ed edge computing. L'implementazione di un'architettura single-socket presenta diversi vantaggi chiave rispetto ai sistemi multiprocessore, tra cui l'assenza dell'interconnessione CPU-CPU, che libera una maggiore capacità di I/O del processore per l'espansione PCIe ed evita problemi di latenza correlati al Non-Uniform Memory Access (NUMA). La maggiore disponibilità di corsie PCIe rispetto alle generazioni precedenti significa che è possibile aggiungere a ciascun sistema un numero maggiore di dispositivi di rete, storage e accelerazione più veloci, aumentando la capacità di calcolo complessiva del sistema e la densità dei rack.

I clienti possono aspettarsi notevoli vantaggi dall'implementazione di server monoprocessore per l'esecuzione delle loro applicazioni. Per molti carichi di lavoro incentrati su cloud e storage, le prestazioni che in precedenza richiedevano due CPU per sistema possono essere raggiunte o addirittura superate con un singolo processore. Grazie all'implementazione di server single-socket, i clienti possono realizzare risparmi sui costi non solo per l'acquisto iniziale dei server, ma anche grazie al ridotto consumo energetico, alla riduzione del carico termico che semplifica i requisiti di raffreddamento e alla necessità di meno spazio fisico per ospitare l'infrastruttura del data center.

Famiglie di prodotti Supermicro ottimizzate per processori Intel Xeon 6 single-socket con P-Core

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a offrire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e IT per il 5G telco/edge. Siamo un produttore di soluzioni IT complete che propone server, IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nella progettazione di schede madri, sistemi di alimentazione e chassis supporta ulteriormente le attività di sviluppo e produzione, consentendo l'innovazione di prossima generazione dal cloud all'edge per i clienti in tutto il mondo. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, sistemi di alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2652176/SuperMicro_2025_Single_Socket_Portfolio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg