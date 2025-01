Supermicro potenzia le funzionalità AI per soluzioni server destinate al settore aziendale, della distribuzione al dettaglio ed edge

I commercianti al dettaglio possono sfruttare l'AI per aumentare i ricavi e ridurre i costi grazie alla collaborazione tra Supermicro e NVIDIA

SAN JOSE, California e NEW YORK, 15 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- National Retail Federation (NRF) -- Supermicro, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/edge, presenta al salone annuale della National Retail Federation (NRF), in collaborazione con NVIDIA, le soluzioni più recenti dedicate al settore retail. A mano a mano che l'AI generativa (GenAI) aumenta le proprie capacità e diventa più facilmente accessibile, i rivenditori stanno sfruttando i microservizi NVIDIA NIM, parte della piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, per un'ampia gamma di applicazioni.

"Le innovative soluzioni server, storage e di edge computing di Supermicro migliorano le attività di vendita al dettaglio, la sicurezza dei punti vendita e l'efficienza operativa", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "In occasione del salone della NRF, Supermicro è entusiasta di presentare ai rivenditori il potenziale trasformativo dell'AI e di rivoluzionare l'esperienza del cliente. I nostri sistemi ti aiuteranno a risolvere i problemi quotidiani e a migliorare l'esperienza di acquisto complessiva".

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni AI di Supermicro per le organizzazioni di vendita al dettaglio visitare www.supermicro.com/RetailAI

L'innovazione nei casi d'uso front of house e back of house, come esperienze di acquisto personalizzate, l'automazione dei processi logistici e la prevenzione della contrazione delle vendite, consente ai rivenditori di attrarre clienti nei propri esercizi commerciali e di migliorare la redditività.

Supermicro al salone della NRF

Le soluzioni di intelligenza artificiale per il commercio al dettaglio come quelle menzionate in precedenza richiedono hardware specializzato per fornire risultati ottimali. Supermicro offre il portafoglio più ampio nel settore delle soluzioni AI edge e fornisce alle aziende di vendita al dettaglio gli strumenti per ottimizzare il ROI delle loro applicazioni AI. I dati vengono elaborati direttamente presso i clienti e quindi i risultati sono forniti con latenza minima, creando un'esperienza utente eccezionale. Al salone della NRF, Supermicro presenta i sistemi più recenti progettati per offrire prestazioni d'eccellenza ai punti vendita al dettaglio:

Un caso d'uso dell'AI esposto allo stand Supermicro è un'applicazione di assistenza clienti realizzata con NVIDIA AI Blueprint per gli esseri umani digitali. È dotata di James, un'interfaccia computerizzata che imita l'esperienza interattiva con una persona reale. Gli esseri umani digitali sono avatar virtuali che sembrano, agiscono e pensano come gli esseri umani. Nel commercio al dettaglio questa tecnologia può essere utilizzata per offrire ai clienti un'esperienza di acquisto personalizzata, un assistente agli acquisti e un rappresentante dell'assistenza clienti, il tutto in un'unica soluzione.

Una seconda demo live è NVIDIA AI Blueprint, per gli assistenti allo shopping al dettaglio, un flusso di lavoro di riferimento basato sull'AI generativa progettato per trasformare le esperienze di acquisto online e nei negozi. Il progetto fornisce le tecnologie per realizzare assistenti allo shopping in grado di cercare contemporaneamente più articoli, di rispondere a domande contestuali, ad esempio l'impermeabilità di un prodotto, oppure di visualizzare l'arredo in scenari fisicamente accurati, come il soggiorno di un cliente.

Un terzo caso d'uso oggetto di una demo sfrutta NVIDIA AI Blueprint per la ricerca e la sintesi di video, per contrastare il crescente problema dello shrinkage, che si verifica quando i prodotti fuoriescono dal negozio senza essere pagati. Si stima che, negli soli Stati Uniti, le perdite dovute alle differenze inventariali costino ai rivenditori oltre 100 miliardi di dollari USA all'anno. Utilizzando soluzioni AI, i dettaglianti possono interpretare l'input della telecamera in tempo reale e individuare eventuali errori alla cassa nel momento in cui si verificano, fornendo così un feedback diretto al punto vendita e al cliente.

I visitatori del salone della NRF sono invitati allo stand n. 3165 di Supermicro. In occasione del salone NRF 2025 Expo, che si terrà a New York dal 12 al 14 gennaio, Supermicro e NVIDIA collaboreranno per presentare ai dettaglianti il potenziale trasformativo dell'AI. Per maggiori informazioni visitare la pagina https://nrfbigshow2025.smallworldlabs.com/co/super-micro-computer-inc

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e per il 5G telco/edge IT. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. La competenza di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dell'alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

