The Dolphin Company presenta istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11 negli Stati Uniti per ristrutturare la propria attività e affrontare difficoltà finanziarie

CANCUN, Messico, 31 marzo 2025 /PRNewswire/ -- The Dolphin Company ("la Società"), il più grande operatore di parchi acquatici a tema in America Latina e principale società di delfini al mondo, ha annunciato oggi di aver presentato volontariamente istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11 presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware. Questa mossa strategica mira ad affrontare le esigenze di liquidità a breve termine e a risolvere le sfide riguardanti la struttura del capitale della Società, garantendo al contempo la continuazione delle sue operazioni e ponendo una forte enfasi sulla sicurezza e sul benessere degli animali.

L'istanza presentata ai sensi del Chapter 11 consentirà a The Dolphin Company di ristrutturare i propri obblighi finanziari, pur mantenendo il suo obiettivo di fornire esperienze acquatiche senza precedenti ai visitatori di tutto il mondo. Questa decisione mira a migliorare le operazioni aziendali, il benessere degli animali, le esperienze degli ospiti, il coinvolgimento dei dipendenti e le relazioni con i fornitori.

Ricorrendo alla procedura di istanza ai sensi del Chapter 11, la Società ha provveduto anche a completare una transizione nella leadership. La supervisione dell'attività sarà condivisa tra il direttore indipendente, Steven Strom, di Odinbrook Global Advisors, e il Chief Restructuring Officer, Robert Wagstaff, di Riveron Management Services. La loro esperienza combinata sarà essenziale per guidare l'azienda attraverso il processo di ristrutturazione e posizionarla per la stabilità finanziaria e la crescita a lungo termine.

"Questa ristrutturazione consentirà all'azienda di ristrutturarsi in base al Chapter 11 degli Stati Uniti, un processo ben riconosciuto approvato dal tribunale, migliorando al contempo il benessere dei nostri animali, garantendo un'esperienza senza interruzioni per i dipendenti e offrendo un'esperienza migliore agli ospiti", ha affermato il direttore indipendente Steven Strom. "Con questo passo proattivo, stiamo facendo in modo che The Dolphin Company possa continuare a offrire attrazioni di livello mondiale ed esperienze coinvolgenti ai milioni di ospiti che visitano i nostri parchi ogni anno".

"Fin dalla sua nascita, la missione dell'azienda è stata quella di "creare e condividere esperienze indimenticabili in armonia con l'ambiente". Una priorità assoluta in tutta l'azienda è garantire ambienti sicuri per tutti gli animali", ha continuato Strom.

La nuova direzione ha espresso l'intenzione di collaborare a stretto contatto con le autorità statali, federali e internazionali per affrontare le richieste e le indagini in corso relative alla salute e alla sicurezza degli animali. "Siamo concentrati sul raggiungimento dei migliori risultati possibili per la Società, compreso l'impegno a fornire habitat e condizioni di vita ottimali per i suoi animali. A tal fine, prevediamo di avvalerci dell'aiuto di esperti in biologia marina e veterinari, collaborando al contempo pienamente con gli organismi di regolamentazione competenti", ha dichiarato Robert Wagstaff, Chief Restructuring Officer.

La Società si sta assicurando impegni per il finanziamento DIP che fornirà liquidità essenziale per mantenere le operazioni in corso e sostenere le attività di ristrutturazione. La Società è fiduciosa che questo processo le consentirà di emergere con un bilancio più solido e una base finanziaria più sostenibile.

La Dolphin Company apprezza il continuo supporto dei suoi dipendenti, clienti, fornitori e partner commerciali durante tutto questo processo. Ulteriori informazioni sul deposito dell'istanza ex Chapter 11, compresi i documenti presentati presso il tribunale e le informazioni sui crediti, sono disponibili all'indirizzo (https://www.veritaglobal.net/dolphinco); oppure chiamando il numero 888-733-1434 (Stati Uniti/Canada) o 310-751-2633 (dall'estero).

Durante questo processo, la Società è assistita da Young Conaway Stargatt & Taylor, LLP in veste di consulente legale; Odinbrook Global Advisors, in veste di direttore indipendente; Riveron Management Services per la nomina di un Chief Restructuring Officer; e Riveron Consulting in veste consulente finanziario, e sta attualmente ricercando un consulente di attività bancarie di investimento.

INFORMAZIONI SU THE DOLPHIN COMPANY

The Dolphin Company è un operatore di parchi acquatici con una presenza globale che gestisce 30 parchi e habitat di delfini in 8 Paesi, concentrandosi su esperienze interattive con i mammiferi marini e promuovendo la gestione ambientale tramite formazione e sforzi di conservazione.

