UGREEN presenta la serie Retrattileche semplifica la ricarica

BERLINO, 1 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Il 1° luglio 2025, UGREEN, una delle principali imprese mondiali nel settore dell'elettronica di consumo, ha lanciato la serie Nexode Retrattile su vari mercati europei– Germania, Regno Unito, Francia, Italia e altri sette paesi del continente.

Come kit di alimentazione da viaggio senza problemi, la serie UGREEN Nexode Retrattile risolve i problemi di ricarica più comuni – ingombro dei cavi, bassa velocità di ricarica, cavi di ricarica dimenticati e problemi di durata. Basandosi sul feedback diretto degli utenti, UGREEN ha combinato cavi progettata integrati con funzionalità di ricarica rapida per offrire un'alternativa più semplice ed efficiente ai caricabatterie tradizionali. Ogni cavo retrattile è progettato per garantire affidabilità a lungo termine, resistendo a oltre 25.000 test di trazione e 10.000 test di piegatura.

La serie è composta da tre prodotti di punta, progettati per offrire prestazioni di ricarica superiori, un design compatto e una praticità senza pari.

UGREEN Nexode Power Bank da 20.000 mAh e 165 W con cavo USB-C retrattile

Questa batteria esterna fornisce una ricarica rapida massima da 100 W a un singolo dispositivo, sufficiente per portare la carica di un MacBook Pro al 54% in soli 30 minuti. Può anche caricare due dispositivi alla massima velocità utilizzando il cavo USB-C e la porta USB-C, il che è perfetto per laptop, tablet e telefoni. Il cavo retrattile si estende fino a 0,65 metri e la lunghezza è regolabile, offrendo una maggiore flessibilità per l'uso a casa o in viaggio. Supporta la ricarica di un massimo di tre dispositivi, potenza massima di 165 W e include un display TFT intelligente e il sistema di monitoraggio della sicurezza in tempo reale Thermal Guard™. Il cavo retrattile è integrato, per cui non occorre portare con sé un cavo separato quando si viaggia. Il dispositivo è inoltre dotato di 13 livelli di protezione di sicurezza contro il surriscaldamento, la sovratensione, il cortocircuito e altre situazioni dannose.

UGREEN Nexode Caricatore da 65 W con cavo USB-C retrattile

Dotato della tecnologia avanzata GaNInfinity™, questo caricatore è una soluzione compatta e adatta ai viaggi,. Il design improntato alla portabilità gli consente di stare facilmente in borse e tasche, mentre le varie porte consentono di caricare contemporaneamente tre dispositivi ad alta velocità. È dotato di un cavo USB-C retrattile integrato (lungo fino a 0,69 metri) che supporta la ricarica rapida fino a 65 W. La protezione a otto livelli assicura la massima tranquillità grazie alle funzioni di sicurezza integrate che proteggono da situazioni quali surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito.

UGREEN Nexode Caricatore da auto da 145 W con cavo USB-C retrattile

Il caricatore per auto con cavo retrattile offre una ricarica ad alta potenza per vari dispositivi tramite quattro porte, quindi è perfetto per viaggio per famiglie o gruppi. Il cavo retrattile si estende fino a 0,7 metri e può erogare fino a 145 W di potenza totale se utilizzato con la porta C2. Le funzioni di sicurezza proteggono i dispositivi durante la ricarica, mentre il cavo integrato contribuisce a mantenere l'auto in ordine. Ideale per viaggi o spostamenti quotidiani, garantisce che tutti i telefoni dei passeggeri rimangano connessi mentre sono in viaggio.

Questi nuovi prodotti riflettono l'impegno costante di UGREEN verso l'innovazione pratica, la durevolezza e il concetto di iincentrato sull'utente, offrendo soluzioni potenti e convenienti per gli stili di vita moderni e mobili. All'insegna della sua mission – offrire valore agli utenti e avere un impatto significativo sulla società – UGREEN continua a fondere tecnologia all'avanguardia con praticità quotidiana.

La serie sarà disponibile sul sito web UGREEN e nei negozi Amazon una volta attuato il lancio. Per festeggiare la nuova serie, i primi clienti potranno usufruire di uno sconto fino al 34% per un periodo di tempo limitato. Per ulteriori informazioni visitare www.ugreen.com.

Informazioni su UGREEN

Dal 2012, i prodotti UGREEN si sono integrati perfettamente nella vita di milioni di persone, supportandole a casa, al lavoro e in viaggio. Dalla ricarica rapida all'archiviazione intelligente, UGREEN garantisce costantemente affidabilità e prestazioni su cui si può contare. Grazie al suo concetto incentrato sull'utente, il brand si è guadagnato la fiducia di oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo.

