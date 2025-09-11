Yifa Commercial Group presenterà i suoi marchi emergenti di abbigliamento femminile al WHITE MILANO, affrontando le sfide chiave del settore della moda in Europa

Lancio di una soluzione completa per la catena industriale di abbigliamento femminile per il mercato europeo

HANGZHOU, Cina, 11 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Durante la Milano Fashion Week SS 2026, Yifa Commercial Group presenterà una gamma di marchi originali di abbigliamento femminile al WHITE MILANO (25-28 settembre 2025, Superstudio Più | YIFA Via Tortona, 27 - Milano). Posizionandosi come connettore di risorse industriali globali, Yifa dimostrerà i suoi punti di forza integrati nel design originale di fascia alta e nella gestione reattiva della catena di fornitura, offrendo ai buyer e ai marchi europei un'esperienza di partnership rinnovata.

L'industria tessile e della moda cinese sta entrando in una nuova fase caratterizzata da agilità, maggiore valore e innovazione basata sul design. Fin dalla sua fondazione a Hangzhou nel 2002, Yifa ha mantenuto il suo impegno verso una strategia di progettazione e produzione originali, creando un ecosistema completo che abbraccia progettazione, produzione e distribuzione globale. Attraverso Yifa Exhibition il gruppo presenterà al mercato europeo una selezione di partner che dimostrano vitalità creativa, qualità affidabile e forte potenziale commerciale.

In risposta alla crescente domanda del mercato europeo di catene di fornitura flessibili, affidabili e basate sul design, Yifa offre una soluzione completa con i seguenti vantaggi:

Presso lo SHOWROOM Yifa i visitatori scopriranno un gruppo di fornitori altamente qualificati con comprovata esperienza al servizio dei principali marchi cinesi di abbigliamento femminile e una profonda competenza nel settore

La presentazione si distingue anche per marchi di stilisti di nicchia:

E specialisti dei piumini:

Altri esperti verticali:

Abbiamo preparato regali interattivi con caratteristiche cinesi, riservato spazi esclusivi per incontri individuali e ospiteremo un "Salone sulla partnership tra UE e Cina nel settore dell'abbigliamento" con esperti del settore. Vi invitiamo cordialmente a essere presenti.

Sito ufficiale: https://www.yffsc.com/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769228/Yifa_Commercial_Group.jpg

