circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve

I campioni d'Italia a punteggio pieno dopo 3 giornate

Fiorentina-Napoli 1-3, Conte primo con la Juve
13 settembre 2025 | 22.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli vince 3-1 sul campo della Fiorentina nell'anticipo serale della terza giornata, oggi 13 settembre, e rimane a punteggio pieno. I campioni d'Italia, con 9 punti, sono primi con la Juventus. La Fiorentina, ancora a secco di vittorie, rimane a quota 2.

La formazione allenata da Conte sblocca il risultato al 6' con il rigore di De Bruyne, assegnato per il fallo di Anguissa su Comuzzo. I viola accusano il colpo e subiscono subito il raddoppio. Spinazzola innesca Hojlund che si presenta davanti a De Gea e firma il 2-0.

La Fiorentina prova a scuotersi e crea due nitide occasioni nel primo tempo. Mandragora al 19' non trova il bersaglio da distanza ravvicinata, al 31' Kean viene murato in extremis da Di Lorenzo. In mezzo, una parata di De Gea nega la doppietta a De Bruyne. Il Napoli chiude i conti in avvio di ripresa. Su azione da corner, Anguissa offre a Beukema il pallone del 3-0: game over al 51'. La Fiorentina trova il gol della bandiera al 79' quando Ranieri, su corner di Nicolussi Caviglia, batte Milinkovic-Savic: 1-3.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fiorentina napoli napoli news fiorentina news
Vedi anche
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza