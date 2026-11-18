SHENZHEN, Cina, 18 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Sulla scia dell'avanzamento dell'IA, la potenza di calcolo sta rimodellando i settori produttivi ad un ritmo senza precedenti. Tuttavia, dietro ogni esecuzione di addestramento del modello e ogni chiamata di inferenza, ciò che realmente sostiene l'output di calcolo continuo è una base di energia stabile, efficiente e verde. Poiché il consumo di energia per rack sale da 10-20 kW a 100 kW, 600 kW e persino 1 MW, mentre il raffreddamento ad aria si avvicina ai suoi limiti ingegneristici e le perdite nei collegamenti tradizionali di alimentazione di energia elettrica diventano sempre più importanti, il punto di riferimento per la concorrenza AIDC si sta spostando da "scala di calcolo" a "efficienza di calcolo". In questa "battaglia per l'efficienza energetica" cruciale per lo sviluppo sostenibile della potenza di calcolo, ZTE sta ricostruendo la "base energetica" dell'AIDC con un approccio sistematico che garantisca che ogni chilowattora sia convertita in token in modo più efficiente.

Di fronte alla rapida crescita della potenza di calcolo, l'elettricità sta diventando una "risorsa scarsa"

La domanda di computer sta crescendo in modo esplosivo e il consumo di elettricità nei centri di calcolo sta aumentando rapidamente. Il problema va ben oltre il consumo totale di elettricità: i data center tradizionali hanno in genere un consumo energetico per rack di 10-20 kW, mentre nell'era dell'AIDC l'implementazione ad alta densità di cluster GPU è diventata la norma. I carichi per rack superano rapidamente i 100 kW e gli scenari di calcolo intelligente di fascia alta possono raggiungere i 600 kW o addirittura 1 MW.

Le carenze delle architetture tradizionali di alimentazione di energia elettrica vengono ora alla luce: si verificano perdite significative in tutta la catena di conversione in più fasi dal trasformatore al server, con conseguente aumento dei costi operativi annuali. Tali architetture non possono più soddisfare le esigenze dei rack ad alta densità, rendendo urgente l'innovazione dell'architettura di alimentazione di energia elettrica. Le difficoltà di raffreddamento sono altrettanto gravi: il limite tecnico del raffreddamento ad aria è di circa 20-30 kW per rack, oltre il quale la capacità di raffreddamento diminuisce drasticamente. Quando la densità di flusso di calore dei cluster GPU supera di gran lunga i limiti del raffreddamento ad aria, il raffreddamento a liquido non è più una "opzione" ma una "soluzione convenzionale" – la garanzia fondamentale che la potenza di calcolo di alto valore funzioni in modo stabile a pieno carico.

Il punto di riferimento competitivo per l'AIDC si sta spostando da "scala di calcolo" a "efficienza di calcolo". Lo sviluppo a lungo termine della potenza di calcolo dell'IA dipende sempre più dal limite superiore dell'approvvigionamento energetico e dall'efficienza di conversione end-to-end da energia a token. Sono proprio questi i requisiti alla base della soluzione proposta da ZTE.

Un sistema CC ad alta tensione da 800 V per intervenire sulla perdita di energia elettrica dalla fonte

La prima risposta di ZTE è il sistema CC ad alta tensione da 800 V, un'innovazione fondamentale nell'architettura tradizionale di alimentazione di energia elettrica. Con un design topologico efficiente, una gestione intelligente della batteria CC/CC, diverse modalità di applicazione e un'eccellente scalabilità, offre un'alimentazione di energia elettrica CC ad alta densità, ad alta efficienza, verde e affidabile, risolvendo le sfide principali dell'alimentazione di energia elettrica dell'infrastruttura di calcolo ad alta densità.

Anche la gestione intelligente ha compiuto enormi progressi: supporta la gestione centralizzata lungo l'intera catena e la visibilità e la controllabilità dell'intero sistema, coprendo funzioni come la registrazione dei guasti, la misurazione della temperatura in punti chiave e la simulazione selettiva della protezione. La manutenzione predittiva si svolge a tre livelli: guasti del modulo, guasti del sistema e durata della batteria, rendendo la gestione e la manutenzione più agevoli.

Basandosi sulla compatibilità con due standard e sulla progettazione elastica modulare, il sistema può commutare in modo flessibile gli standard di tensione (±400V/800V), consentendo una transizione fluida tra vecchi e nuovi scenari. La capacità può essere ampliata in base alla domanda, riducendo la pressione iniziale sugli investimenti. Copre pienamente le basi di calcolo centralizzate su larga scala e gli scenari di aggiornamento dell'edge computing distribuito, rispondendo alle esigenze di tutti i tipi di clienti, compresi operatori, società Internet e investitori professionali nel settore della potenza di calcolo.

CDU di raffreddamento a liquido a livello di megawatt: l'innovazione supera il tetto "termico"

Mentre l'efficienza sul lato dell'alimentazione di energia elettrica fa passi da gigante, il lato del raffreddamento richiede anch'esso la ricostruzione delle capacità. ZTE ha lanciato una CDU di raffreddamento a liquido a piastra fredda per ottenere costi di raffreddamento ottimali durante l'intero ciclo di vita e per garantire la sicurezza del raffreddamento in tutte le condizioni meteorologiche per i locali tecnici.

La CDU ha una capacità di raffreddamento per singola unità di 1,5 MW, espandibile a 2,4 MW, con configurazione flessibile di 2/5 armadi CDU. I moduli ausiliari possono essere selezionati su richiesta e aggiornati man mano che l'azienda cresce, riducendo notevolmente gli investimenti iniziali e le spese per i successivi ammodernamenti.

Sulla base dell'integrazione di più sensori per flusso, pressione, temperatura e altro ancora, la CDU di raffreddamento a liquido da 1500 kW ottiene un controllo preciso della temperatura di ±0,5°C e un controllo della pressione di ±0,05 bar, garantendo un funzionamento stabile delle apparecchiature ad alta densità. È dotata di indicatori dello stato di salute e visualizzazione dello stato per la gestione e la manutenzione intelligenti e presenta più design di sicurezza come il backup a caldo ridondante N+X e i doppi alimentatori elettrici, che supportano un funzionamento ininterrotto di 7×24 ore.

La combinazione di CC ad alta tensione da 800 V e CDU di raffreddamento a liquido da 1500 kW delinea un canale "inbound" e "outbound" efficiente per l'AIDC: il lato dell'alimentazione di energia elettrica fornisce ogni chilowattora al server con una perdita minima, mentre il lato del raffreddamento espelle calore con la massima efficienza, mantenendo la PUE stabile entro 1,15.

L'applicazione nel mondo reale è l'unico punto di riferimento per convalidare l'efficacia tecnologica. Il Nanjing Binjiang Data Center è stato tra i primi a fornire risultati dimostrativi dal suo aggiornamento e dalla sua trasformazione: ha implementato una soluzione integrata di raffreddamento a liquido con una densità di potenza fino a 60 kW, adottando una distribuzione di potenza e condotti sbarra HVDC ad alta efficienza, un'alimentazione d'aria a 32°C e un'ottimizzazione del controllo di gruppo, raggiungendo una PUE di soli 1,15. Recentemente, insieme ai partner, ZTE ha lanciato con successo Karakoram-01, il primo e più grande campus di data center pronto per l'IA del Pakistan. Adotta tecnologie come raffreddamento a liquido a piastra fredda, moduli di potenza prefabbricati e condotti sbarra intelligenti per ottenere un raffreddamento elastico e un'alimentazione di energia elettrica elastica, fornendo al calcolo IA un'infrastruttura di calcolo ad alta densità che consente un'espansione flessibile e un'evoluzione continua.

L'ultima "sinfonia" di Watt, calore e bit

Nei data center tradizionali, la potenza di calcolo, l'alimentazione di energia elettrica, il raffreddamento e la gestione e la manutenzione sono solitamente pianificati e costruiti separatamente. Nell'era AIDC, tuttavia, la densità di calcolo è aumentata significativamente e le carenze in qualsiasi collegamento possono essere ingrandite in modo esponenziale. La strategia dei "pezzi del puzzle" non è più sostenibile e la "fondazione energetica" richiede una ricostruzione sistematica della logica di costruzione.

La soluzione di ZTE consiste nel coordinare la progettazione e la gestione della potenza di calcolo, dell'energia elettrica e del calore provenienti dalla sorgente del progetto, pianificando in modo olistico la pianificazione di calcolo, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica e la dissipazione del calore, collegando l'insieme e ottenendo i massimi benefici completi per tutti e tre i tipi di risorse attraverso la corrispondenza dinamica multidimensionale delle risorse e il controllo coordinato, consentendo ai centri di calcolo intelligenti di ridurre i costi, aumentare l'efficienza e promuovere lo sviluppo ecologico a basse emissioni di carbonio.

A livello di coordinamento dell'infrastruttura, ZTE costruisce un centro di calcolo intelligente AIDC basato sull'integrazione sorgente-griglia-carico-stoccaggio, gettando una base per il collegamento di potenza di calcolo e elettricità. Con l'alimentazione CC ad alta tensione da 800 V e il raffreddamento a liquido integrato, il consumo energetico è notevolmente ridotto. Basandosi su sistemi di gestione e controllo intelligenti a più livelli BESS, iDCIM e iEMS, ottiene una regolazione intelligente completa del carico di calcolo, dell'alimentazione di energia elettrica e della pianificazione dello stoccaggio dell'energia, affrontando i punti critici del settore come l'elevato consumo energetico, la difficoltà di pianificazione e la debole adattabilità.

A livello di potenziamento della potenza di calcolo di base, sul lato hardware, ZTE collabora con i partner del settore per costruire server di calcolo ortogonali SuperPod AI, garantendo potenza di calcolo intelligente ad alta densità e garantendo al contempo affidabilità e manutenzione, realizzando che "un cluster SuperPod è una fabbrica di IA". Sul lato software, ZTE utilizza tecnologie di addestramento dell'IA e di ottimizzazione dell'inferenza per migliorare l'efficienza di utilizzo della potenza di calcolo, ridurre la perdita di energia e ottenere una corrispondenza precisa tra potenza di calcolo ed elettricità.

A livello di aggiornamento dell'energia verde, ZTE attua soluzioni integrate di stoccaggio fotovoltaico intelligente per scenari completi, che coprono quattro scenari principali: centrali fotovoltaiche intelligenti, stoccaggio dell'energia sul lato della rete, stoccaggio dell'energia nel centro di calcolo AIDC e microreti di stoccaggio fotovoltaico. Ha lanciato prodotti standardizzati come l'armadio di stoccaggio dell'energia integrato per applicazioni commerciali e industriali da 125 kW/261 kWh e lo stoccaggio dell'energia containerizzato da 5 MWh, abbinato al sistema di gestione dell'energia intelligente iEMS. Ciò consente un controllo integrato della generazione, dello stoccaggio, della pianificazione e dell'utilizzo di energia verde, massimizza la proporzione del consumo locale di energia verde e fornisce un supporto energetico stabile, verde e a basso costo per l'industria informatica.

Nel corso del suo sviluppo, ZTE ha realizzato oltre 500 progetti in oltre 20 Paesi in tutto il mondo, con oltre 400.000 armadi, una capacità installata totale superiore a 3.200 MW e una superficie totale di 3,5 milioni di metri quadrati, rendendola un fornitore leader di soluzioni end-to-end per data center. Le consegne all'estero hanno raggiunto Paesi e regioni tra cui Indonesia, Uzbekistan, Messico, Italia, Pakistan, Algeria e Cile. Una ricca esperienza interregionale ha convalidato l'adattabilità dei suoi prodotti e delle sue soluzioni a diversi scenari e ha anche dimostrato il ruolo chiave del disaccoppiamento aperto e della collaborazione ecosistemica nell'evoluzione su larga scala dell'AIDC.

Guardando al futuro, ZTE sfrutterà le proprie capacità in materia di ricerca e sviluppo tecnologici e di fornitura per trasformare i prodotti di punta, come il sistema CC ad alta tensione da 800 V e la CDU di raffreddamento a liquido da 1500 kW, in soluzioni standard del settore replicabili e scalabili, convertendo in tal modo i nostri vantaggi energetici in un vantaggio competitivo in termini di potenza di calcolo per l'era dell'IA.

RICHIESTE DA PARTE DEI MEDIA:ZTE CorporationBranding Dept.E-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

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