Produttori e fornitori di servizi logistici adottano l'IA per migliorare le prestazioni di lettura dei codici a barre

NATICK, Massachusetts, 3 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Mentre le preoccupazioni in materia di tracciabilità e sicurezza continuano ad aumentare nel settore manifatturiero, la lettura dei codici a barre sta diventando sempre più importante nelle linee di produzione in tutto il mondo. Un'indagine condotta da Cognex rivela che i produttori si affidano all'IA per affrontare le maggiori sfide legate alla lettura dei codici a barre e migliorare le prestazioni complessive.

"Sfruttare la tecnologia avanzata per semplificare il lavoro dei nostri clienti è al centro di tutto ciò che facciamo in Cognex. "Questo sondaggio rafforza il valore dell'integrazione dell'IA nelle nostre soluzioni di lettura dei codici a barre", commenta Carl Gerst, vicepresidente esecutivo Prodotti di identificazione e visione artificiale. "Le nostre innovative soluzioni per la lettura dei codici a barre basate sull'IA offrono prestazioni, affidabilità ed esperienza senza pari, risolvendo i problemi più urgenti che i nostri clienti si trovano ad affrontare".

L'indagine, a cui hanno partecipato 283 aziende manifatturiere e logistiche dall'Asia, dal Nord America e dall'Europa, evidenzia la crescente importanza dell'IA nelle applicazioni di lettura dei codici a barre. I risultati principali indicano che la lettura dei codici difficili costituisce il problema principale degli utenti, i quali si aspettano che l'IA offra prestazioni e affidabilità migliori.

Il report gratuito può essere scaricato all'indirizzo cognex.com/barcode-insights.

I risultati di questa indagine sottolineano il ruolo cruciale dell'IA nel trasformare la tecnologia di lettura dei codici a barre. Mentre i produttori cercano di superare le sfide e migliorare l'efficienza, i lettori di codici a barre basati sull'IA, come i modelli Cognex DataMan 290 e DataMan 390 lanciati recentemente, sono pronti a soddisfare queste esigenze con funzionalità di decodifica avanzate. Per ulteriori informazioni visitare cognex.com/dataman-290 o chiamare il numero COGNEX.

Informazioni su Cognex Corporation Da oltre 40 anni, Cognex semplifica la visione artificiale avanzata, consentendo alle aziende di produzione e distribuzione di diventare più veloci, intelligenti ed efficienti attraverso l'automazione.

La tecnologia innovativa dei nostri sensori e sistemi di visione artificiale risolve sfide critiche in ambito di produzione e distribuzione, garantendo prestazioni ineguagliate per settori che spaziano dall'automotive all'elettronica di consumo, fino ai beni confezionati.

Cognex rende questi strumenti più efficaci e facili da implementare e, grazie alla sua attenzione consolidata all'IA, aiuta fabbriche e magazzini a migliorare la qualità e a massimizzare l'efficienza senza dover ricorrere a competenze tecniche elevate.

La nostra sede centrale si trova vicino a Boston, negli Stati Uniti – abbiamo sedi in oltre 30 paesi e più di 30.000 clienti in tutto il mondo. Per saperne di più visitare cognex.com.

