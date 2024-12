Punto CER: la rivoluzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili per un futuro sostenibile e accessibile

Milano, 03 dicembre 2024, - Punto CER è il primo portale italiano dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e ai gruppi di Autoconsumo Collettivo, offrendo servizi e benefici per promuovere l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. La piattaforma funge da aggregatore, facilitando la connessione tra individui, enti e imprese interessati a raggiungere e a costruire insieme l'indipendenza energetica attraverso la creazione o l'espansione di CER e gruppi di autoconsumo.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono associazioni o altre forme giuridiche costituite da cittadini, piccole e medie imprese, enti locali e altri attori che collaborano per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili. L'obiettivo principale è promuovere l'autoconsumo energetico, ridurre le emissioni di CO₂ e favorire la transizione verso un sistema energetico più sostenibile. I membri di una CER possono beneficiare di tariffe energetiche più vantaggiose anche grazie e di incentivi statali per l'energia condivisa.

I gruppi di Autoconsumo Collettivo sono costituiti da almeno due soggetti che condividono l'energia prodotta da impianti rinnovabili situati nello stesso edificio o condominio. Questa configurazione consente ai partecipanti di ottimizzare l'utilizzo dell'energia prodotta localmente, riducendo i costi energetici e aumentando l'efficienza complessiva. A differenza delle CER, i gruppi di autoconsumo collettivo operano in un contesto più ristretto, limitato a un singolo edificio o complesso residenziale.

La principale differenza tra una CER e un gruppo di autoconsumo collettivo risiede nell'ambito territoriale e nella struttura organizzativa. Mentre le CER possono includere membri situati in diversi edifici all'interno dello stesso comune o comunque sotto la stessa cabina primaria e richiedono la costituzione di un'entità giuridica autonoma, i gruppi di autoconsumo collettivo sono limitati a un singolo edificio o condominio e non necessitano di una struttura giuridica formale. Inoltre, le CER possono gestire una o più configurazioni di autoconsumo, offrendo maggiore flessibilità nella gestione dell'energia prodotta e condivisa.

“L’informazione” riveste un ruolo fondamentale nel promuovere la consapevolezza e le competenze necessarie per partecipare attivamente alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Punto CER “aiuta ad organizzare” organizza eventi informativi e attività di divulgazione per educare il pubblico sulle opportunità offerte dalle CER e sulle migliori pratiche per l'efficienza energetica. Attraverso la condivisione di conoscenze e l'accesso a“informazioni” risorse formative, gli individui e le organizzazioni possono contribuire in modo significativo alla transizione energetica e alla creazione di un futuro più sostenibile.

Antonio Meotto Pompilio, fondatore di Punto CER, afferma che la missione è quella di facilitare l'accesso alle Comunità Energetiche Rinnovabili e promuovere l'efficienza energetica attraverso la condivisione di risorse e informazioni. Credendo fermamente che, unendo le forze, si possa costruire un futuro energetico più sostenibile e vantaggioso per tutti.

Con Punto CER si vogliono abbattere le barriere che ancora oggi impediscono a molti di cogliere le opportunità che il mercato dell’energia rinnovabile offre. Il lavoro si concentra sul rendere ogni passaggio, dalla progettazione alla gestione quotidiana, semplice e chiaro per tutti tramite la rete capillare di CER Services. Il portale, infatti, offre strumenti pratici e un supporto tecnico personalizzato, garantendo che ogni realtà possa sviluppare il proprio progetto energetico in modo sicuro ed efficace.

C’è la convinzione che l'energia debba essere una risorsa condivisa e democratica. Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una risposta concreta non solo ai problemi ambientali, ma anche a quelli economici e sociali, per il fondatore. Grazie a Punto CER, chiunque può trovare una guida affidabile per entrare a far parte di una CER o crearne una, costruendo un modello energetico più equo e sostenibile.

Inoltre, Punto CER promuove attivamente la creazione di reti tra attori locali, favorendo collaborazioni e sinergie tra istituzioni pubbliche e private. Questo approccio non solo moltiplica i benefici economici e ambientali, ma rafforza anche la coesione sociale, elemento imprescindibile per il successo di ogni progetto condiviso.

La piattaforma si pone, quindi, come il partner ideale per chi desidera esplorare le potenzialità dell’energia rinnovabile, fornendo consulenza, strumenti digitali avanzati e accesso a una rete di professionisti esperti. Punto CER crede in un futuro in cui la sostenibilità sia alla portata di tutti, trasformando ogni edificio, comunità o azienda in un esempio virtuoso di gestione energetica consapevole. Più info su https://puntocer.it/.