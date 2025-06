Rapporto IDC: Huawei si classifica al primo posto nel mercato globale dei dispositivi da polso nel primo trimestre

I dispositivi indossabili Huawei hanno superato i 200 milioni di spedizioni complessive

SHENZHEN, Cina, 17 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Dagli ultimi dati della ricerca IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, emerge che Huawei ha raggiunto la prima posizione nel mercato globale dei dispositivi da polso nel primo trimestre del 2025, mantenendo al contempo una forte spinta verso la crescita e consolidando la sua leadership in termini di volume delle spedizioni in Cina. Inoltre, al 5 giugno 2025, le spedizioni globali cumulative di dispositivi indossabili Huawei hanno superato i 200 milioni di unità.

Cinque serie di prodotti che soddisfano le diverse esigenze degli utenti globali

I dispositivi indossabili Huawei integrano un design alla moda, funzionalità professionali e complete per lo sport e la salute ed esperienze intelligenti, efficienti e pratiche. Huawei ha sviluppato cinque serie di prodotti sulla base delle diverse esigenze degli utenti, per soddisfare i requisiti di scenari eterogenei per tutti i gruppi di utenti, che spaziano dalla domotica all'esercizio scientifico e alla gestione della salute.

La serie HUAWEI WATCH integra tecnologie intelligenti all'avanguardia, con funzionalità di chiamata autonome e funzioni di controllo intelligente dei veicoli per consentire uno stile di vita efficiente e intelligente. Il nuovo HUAWEI WATCH 5 offre maggiore intelligenza, efficienza e praticità. Dotato dell'innovativa tecnologia multisensoriale X-TAP, consente di accedere a nuove possibilità di monitoraggio della salute e di interazione tattile. La serie HUAWEI WATCH FIT risponde all'esigenza di leggerezza grazie al suo design sottile e alle numerose funzioni sportive, consentendo agli utenti di godersi la vita quotidiana senza pesi inutili. Nel frattempo, la serie HUAWEI WATCH GT coniuga una durata della batteria eccezionale a un'estetica alla moda e a funzionalità professionali per salute e sport, fungendo da personal trainer completo da polso.

Per gli utenti che vogliono superare i propri limiti e confrontarsi con situazioni estreme, la serie HUAWEI WATCH Ultimate offre la massima affidabilità grazie alla sua struttura robusta, modalità sportive avanzate, tra cui funzioni per immersioni professionali fino a 100 metri e spedizioni all'aperto, nonché una modalità avanzata per campi da golf, per soddisfare le esigenze degli utenti.

Inoltre, per affrontare le sfide della gestione dell'ipertensione, Huawei ha rivoluzionato la tecnologia della misurazione della pressione da polso lanciando la serie HUAWEI WATCH D. Grazie alla sua innovativa funzione di monitoraggio dinamico della pressione arteriosa 24 ore su 24, aiuta gli utenti a misurare e gestire la pressione arteriosa sempre e ovunque, integrando una protezione di livello professionale della salute della pressione nella vita di ogni giorno.

L'innovazione tecnologica guida i progressi nella tecnologia della salute sportiva

Alla base della soddisfazione delle esigenze di gestione della salute sportiva degli utenti c'è il continuo investimento nell'innovazione dei dispositivi indossabili di Huawei. Huawei ha creato tre Health Lab in tutto il mondo, sfruttando le capacità di oltre dieci istituti di ricerca Huawei per esplorare incessantemente i confini della tecnologia per la salute sportiva.

Nel 2024, Huawei ha lanciato il suo nuovo modello digitale per la salute e il fitness, il sistema TruSense, che consente di ottenere maggiore accuratezza e velocità nel monitoraggio dei dati dei parametri vitali. Nel 2025, il sistema TruSense è stato ulteriormente aggiornato, integrando i vantaggi del rilevamento tramite la punta delle dita e il polso per offrire un'esperienza di monitoraggio della salute più completa, accurata e rapida, che include letture dell'ossigeno nel sangue tramite la punta delle dita in 10 secondi e un aumento degli indicatori di misurazione dei micro-corpi fino a 17 elementi.

Nel campo della gestione della pressione arteriosa, Huawei è stata in prima linea con il lancio di HUAWEI WATCH D, uno sfigmomanometro da polso che ha ottenuto la certificazione di registrazione come dispositivo medico di Classe II in Cina. Ora questa innovazione è inclusa nelle "Linee guida cinesi per la prevenzione e il trattamento dell'ipertensione (revisione 2024)".

I dispositivi indossabili Huawei hanno ottenuto finora 7 certificazioni mediche nazionali e certificati per dispositivi medici in 13 paesi/regioni all'estero, con quasi 1000 domande di brevetto nel campo dei dispositivi indossabili intelligenti.

Huawei ha collaborato con oltre 160 istituti professionali globali, condotto più di 300 progetti di ricerca in ambito sanitario e coinvolto oltre 17 milioni di utenti nella partecipazione a studi sulla salute.

Active Rings: Il punto di incontro tra Huawei e gli utenti per creare stili di vita sportivi salutari

Huawei accompagna gli utenti di tutto il mondo per costruire insieme stili di vita sportivi salutari. Nel settembre 2023, Huawei ha lanciato la campagna "Light Up Your Rings", a cui hanno partecipato oltre 6 milioni di utenti in tutto il mondo, accendendo gli anelli più di 300 milioni di volte. Nel 2025 è stata introdotta l'iniziativa "Active Rings" completamente potenziata, che ispira gli utenti di tutto il mondo a muoversi con piacere sempre e ovunque grazie ai dispositivi indossabili Huawei.

La campagna Active Rings è già stata condotta in Germania, Spagna, Cina e anche altrove, e ha consentito ai consumatori di vivere assieme momenti attivi. In futuro verrà lanciata progressivamente nella regione Asia-Pacifico, in America Latina, in Medio Oriente e in altre regioni.

