Reco Brokers consolida l’utilizzo di “AIP Reco” – Asta Immobiliare Privata Notarile

Milano, 26 marzo 2025. Reco Brokers, società di consulenza e intermediazione immobiliare di Milano nata nel 2003, assiste non solo privati e professionisti, ma anche istituzionali (tra cui Istituti di Credito) nella veicolazione e vendita di qualsiasi tipologia immobiliare. Le due caratteristiche di Reco – che ne fanno un player effettivamente unico nel mondo dell’intermediazione immobiliare - sono il superamento dei concetti di specializzazione e territorialità ed il “pooling”.

Reco, oltre ad avere conseguito la Certificazione ISO 9001 IT131058 – IQnet 7.8.20/6.8.23 per ben quattro ambiti operativi (commercializzazione immobiliare / valutazione immobiliare / organizzazione - gestione di procedure competitive di vendita / Credit Servicing in ambito ipotecario) è membro di ISIVI – Istituto Italiano di Valutazione Immobiliare.

Metodo Reco

Grazie ai professionisti interni (solo tecnici laureati) alle competenze ed al know how maturati in oltre vent’anni di operatività, Reco ha sviluppato metodi di veicolazione applicabili a "qualsiasi" tipologia immobiliare, quindi residenziale, residenziale lusso, commerciale, artigianale-industriale, uffici, ricettivo ed aree edificabili - ed in qualsiasi contesto territoriale di nord e centro Italia.

Con tecniche di veicolazione innovative di volta in volta studiate sulla specifica tipologia immobiliare e basate su DEM, relazionamento onsite ad hoc, pooling ed approfondita analisi tecnica, Reco ha dimostrato di conseguire risultati straordinari nella collocazione di qualsiasi tipologia immobiliare ed in contesti territoriali eterogenei, così che le vendite di una villa storica in Liguria, di un appartamento di lusso a Milano, di un immobile industriale in Piemonte o di un’area edificabile in Veneto, vengono gestite con la stessa metodologia e performance penetrando ogni volta nel contesto territoriale di riferimento molto più di quanto riesca a fare il singolo operatore locale. Il cliente che debba procedere alla vendita di più immobili in territori diversi trova, così, un unico interlocutore e questo anche in casi in cui sia necessaria riservatezza e discrezione nell’esposizione dell’immobile (c.d. proprietà “off market”)

Pooling

Il secondo elemento caratterizzante di Reco Brokers è certamente il c.d. “pooling” e cioè la collaborazione proattiva e sistematica con molti altri operatori nazionali o internazionali specializzati - di volta in volta - nella specifica tipologia immobiliare gestita o collocati nel contesto locale di riferimento. Il cliente, infatti, si affida a Reco proprio perchè non intende scegliere “un solo” operatore rinunziando magari alle possibilità offerte da altri ed anzi può chiedere (sia pure senza derogare al regime di esclusiva Reco) di includere tra le collaborazioni determinati specifici operatori concorrenti ritenuti eventualmente importanti o particolarmente specializzati nella tipologia immobiliare posta sul mercato. L’immobile viene comunque veicolato sul mercato sempre e solo a marchio Reco, al fine di evitare la pluriesposizione con tutte le conseguenze negative che questa comporta. Questa modalità ha dimostrato di moltiplicare le possibilità di collocazione esponenzialmente rispetto ad altri operatori.

“AIP Reco” – Asta Immobiliare Privata Notarile

Ma, soprattutto, Reco è l’unico operatore in Italia ad avere implementato ed utilizzato – dal 2018 - un vero e proprio procedimento di vendita competitiva notarile: AIP Reco™ - Asta Immobiliare Privata Notarile. Il procedimento è stato oggetto dell’importante Certificazione ISO 9001 IT131058 – IQnet 7.8.20/6.8.23Reco è inoltre qualificato quale Soggetto Gestore di Aste Immobiliari (art. 205 Reg. Esecuz. TU legge PS - Dlgs112/98 art. 163 comma 2 lett d).

AIP Reco™ - nella modalità con “prezzo di riserva” - è uno strumento di straordinaria efficacia nei casi in cui risulti necessario un processo di vendita caratterizzato da una sequenza programmata di atti e precise formalità che garantisca la più alta probabilità di vendita dell’immobile, al miglior prezzo possibile in un tempo ridotto e predeterminato.

L’intero processo ha, quale presupposto essenziale, la prognosi favorevole di Reco sul grado di commerciabilità dell’immobile, tenuto conto del contesto di mercato e delle caratteristiche dell’oggetto. Il procedimento, interamente coordinato e supervisionato da Reco, prevede: Avviso di vendita notarile con repertorio e raccolta, relazione notarile, regolarizzazione urbanistica e catastale dell’immobile (o comunque attestazione di conformità), perizia asseverata su format Reco, forme pubblicitarie particolarmente importanti e certificate, esperimento di più incanti, tutti prefissati nel medesimo avviso e normalmente con “prezzo di riserva”.

L’incarico di vendita AIP Reco™ è di grande interesse nelle casistiche in cui risulti necessario un processo di vendita caratterizzato da una sequenza programmata di atti che – considerata anche la forma notarile - garantiscano formalità, effettività, efficacia, regolarità, trasparenza e soprattutto tempi di realizzo certi e ridotti.

Anche i costi (formalità e documentazione inclusi) – grazie all’operatività Reco testata ormai da anni – sono assolutamente contenuti (comparabili a quelli di una normale commissione di intermediazione) e comunque quasi interamente correlati all’effettiva aggiudicazione del lotto.

Il procedimento AIP Reco™ viene utilizzato con evidenti vantaggi e grande efficacia ad esempio:

In casi in cui sia comunque necessario un immediato realizzo, senza però rinunziare alle eventuali possibilità di valorizzazione offerte dalla competizione tra più offerenti

In casi in cui l’immobile presenti un elevatissimo grado di commerciabilità e si ritenga quindi di sfruttare la competizione tra più offerenti

In contesti UTP, per prevenire esiti in esecuzione offrendo ai creditori una valida alternativa caratterizzata da trasparenza e rapidità di realizzo

In liquidazione di società

Per la vendita di immobili cointestati a più soggetti (coeredi, coniugi ecc.) per esigenze di trasparenza e prevenire contenziosi

Per la vendita di immobili di Enti Pubblici, Fondazioni, Associazioni per esigenze di pubblicità e trasparenza

