Remi Tech inaugura una nuova era di regolamento conforme di stablecoin: potenziamento della finanza tradizionale e del Web3 conforme con infrastrutture di nuova generazione

SINGAPORE, 10 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Remi Technology, azienda all'avanguardia nel settore delle soluzioni finanziarie digitali conformi, ha lanciato oggi il Remi Global Stablecoin Clearing System, un'infrastruttura unica nel suo genere che combina sistemi di regolamento di livello bancario con funzionalità integrate AML/CFT e RegTech. Questa svolta ridefinisce la finanza transfrontaliera, unendo l'efficienza delle stablecoin alla certezza normativa per banche, istituti finanziari e aziende Web3.

Un nuovo standard per la finanza digitale conforme

Il sistema Remi fornisce un quadro normativo pronto per la regolamentazione per l'emissione, la negoziazione e il regolamento di stablecoin, che affronta i punti critici dei pagamenti globali:

L'innovazione RegTech di Remi Tech fornisce un'infrastruttura KYC unificata on-chain/off-chain, integrata da tre dashboard normative dedicate: Screening in tempo reale, AML e monitoraggio operativo. Questi forniscono agli enti regolatori l'accesso ai dati in tempo reale e funzionalità di monitoraggio avanzate.

Combinando FinTech e RegTech in un unico quadro di riferimento KYC, Remi elimina il compromesso tra velocità e conformità, consentendo transazioni interistituzionali sicure ed efficienti. Fornisce inoltre informazioni in tempo reale ai responsabili delle politiche monetarie tramite dashboard normative.

Il sistema include un modulo dedicato per aiutare le banche centrali a monitorare i parametri chiave delle stablecoin, come tassi di interesse, M0, M2 e tassi di cambio, nei mercati onshore e offshore. Consente alle autorità di valutare l'impatto sulla trasmissione della politica monetaria e di prevenire brusche fluttuazioni dei tassi di interesse e di cambio.

La soluzione di Remi include anche:

"La finanza tradizionale dà priorità alla sicurezza e alla conformità, mentre il Web3 si concentra sull'efficienza. Remi risolve in modo unico questo trilemma grazie a una soluzione unificata e senza interruzioni", ha affermato YongCheng Zhang, CTO di Remi Tech, "La nostra piattaforma consente alle banche e agli emittenti di asset digitali di sfruttare il potenziale delle stablecoin, senza compromessi normativi. Getta le basi per una nuova era di connettività finanziaria globale."

Primati del settore: Cosa distingue Remi

Informazioni su Remi Technology

Remi Technology è una società fintech con sede a Singapore che fornisce infrastrutture di compensazione e regolamento di stablecoin per banche e istituzioni finanziarie in tutto il mondo. È possibile visitare il sito www.remitech.ai o www.linkedin.com/company/remi-tech.

Contatto: Team di Business Development di Remi: bd@remitech.ai

