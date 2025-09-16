circle x black
Champions League, oggi Juve-Borussia Dortmund - La partita in diretta

I bianconeri affrontano i tedeschi allo Stadium nella prima giornata della fase campionato

Jonathan David - Fotogramma/IPA
16 settembre 2025 | 20.37
Redazione Adnkronos
Torna la Champions League e c'è subito un big match per la Juventus. Oggi, martedì 16 settembre, i bianconeri ospitano il Borussia Dortmund all'Allianz Stadium di Torino nella prima giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Tudor, prima in Serie A, è reduce dal successo al fotofinish contro l'Inter, battuta 4-3 nell'ultimo turno. Juventus-Borussia Dortmund è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.

Nel prossimo impegno di Champions League, la Juve affronterà il Villarreal in trasferta il 1° ottobre.

Diretta Juve Borussia Dortmund Juve Borussia Dortmund Juventus Borussia Dortmund Champions League
