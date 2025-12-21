circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Macron e il colloquio con Putin. Eliseo: "Mosca è disponibile"

In vista un round 'inedito' nei colloqui di pace

Emmanuel Macron e Vladimir Putin - Ipa/Fotogramma
Emmanuel Macron e Vladimir Putin - Ipa/Fotogramma
21 dicembre 2025 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In vista un colloquio fra Emmanuel Macron e Vladimir Putin. "Nei prossimi giorni" l'Eliseo renderà note le modalità. Il Presidente russo ha espresso la sua disponibilità al dialogo con la controparte francese, ponendo come condizione "una reciproca volontà politica", come ha spiegato il portavoce Dmitry Peskov dopo che Macron ne aveva parlato al vertice Ue di giovedì.

L'Eliseo "ha accolto positivamente questa disponibilità per tale passo". Macron aveva già parlato di un possibile incontro con Putin dopo il Consiglio europeo: "Tornerà ad essere utile parlare con Vladimir Putin. Vedo che ci sono persone che stanno parlando con Vladimir Putin", ha aggiunto, riferendosi in particolare al presidente americano Donald Trump.

"Quindi penso che noi, europei e ucraini, abbiamo interesse a trovare il quadro per riprendere questa discussione nella giusta forma. Altrimenti, discutiamo tra di noi con i negoziatori che discuteranno da soli con i russi, cosa che non è ottimale", aveva concluso. Macron era stato inoltre uno degli ultimi leader europei a parlare con Putin prima dell'inizio della guerra in Ucraina nel 2022.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Putin Macron putin macron incontro putin macron guerra russia ucraina
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza