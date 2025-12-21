circle x black
Sofia Goggia trionfa al SuperG, vittoria numero 27 in Val d'Isere

Straordinaria impresa della campionessa azzurra. Seconda la neozelandese Alice Robinson, terza la statunitense Lindsey Vonn

Sofia Goggia - Afp
Sofia Goggia - Afp
21 dicembre 2025 | 13.02
Redazione Adnkronos
Una straordinaria Sofia Goggia trionfa al superG della Coppa del mondo femminile in Val d'Isère. La campionessa bergamasca, scesa con il pettorale numero 6, ottiene il primo successo stagionale con il crono di 1'20"24, il 27esimo nel circuito iridato.

Staccata di 15 centesimi la neozelandese Alice Robinson, mentre al terzo posto la statunitense Lindsey Vonn (+0"36). Ai piedi del podio l'altra azzurra Elena Curtoni.

Sci SuperG Sofia Goggia Sport news
