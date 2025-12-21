circle x black
Serie A, oggi Fiorentina-Udinese - Diretta

I viola ospitano i friulani nella 16esima giornata di campionato

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
Moise Kean - Ipa/Fotogramma
21 dicembre 2025 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Fiorentina. I viola sfidano oggi, domenica 21 dicembre, l'Udinese - in diretta tv e streaming - al Franchi nella 16esima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli è reduce dalla sconfitta di Conference contro il Losanna, che si è imposto 1-0 'condannando' i viola ai playoff, ed è all'ultimo posto della classifica in campionato con 6 punti e nessuna vittoria ancora conquistata. Quella di Runjaic invece ha battuto il Napoli 1-0 in casa e si trova in decima posizione a quota 21.

Nella prossima giornata di Serie A la Fiorentina volerà a Parma, mentre l'Udinese ospiterà la Lazio.

