Roma, morto il 25enne accoltellato ieri al Trullo

Il ragazzo era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Si aggrava la posizione dei tre arrestati, due dei quali sono padre e figlio

L'ospedale San Camillo dove era ricoverato il 25enne - Ipa
21 dicembre 2025 | 13.55
Redazione Adnkronos
E' morto nella mattina di oggi, domenica 21 dicembre, intorno alle 10.50 Orahovac Demnir, il 25enne accoltellato ieri in viale Ventimiglia nella zona del Trullo a Roma.

Il giovane era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo e ricoverato in terapia intensiva. Il suo quadro clinico si è aggravato e il 25enne è deceduto questa mattina.

Si aggrava ora la posizione dei tre arrestati dai carabinieri, due dei quali sono padre e figlio. I militari dell'Arma hanno anche sequestrato il coltello utilizzato dagli aggressori, ritrovato in un cassonetto dei rifiuti.

