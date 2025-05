Renato Rodrigues, Il Ciclo Infinito: il Bestseller su come prendere decisioni importanti nella vita senza timore di sbagliare

Milano, 02.05.2025 – Capita a molti di noi di sentirci bloccati in un ciclo infinito di pensieri, decisioni rimandate e azioni che non portano ai risultati desiderati. In questi casi, diventiamo semplici spettatori della vita che nel frattempo vediamo scorrere davanti. Fortunatamente, padroneggiare il ciclo infinito che guida ogni nostra esperienza è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano agire concretamente per ottenere risultati desiderati in ogni ambito della vita ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Renato Rodrigues “IL CICLO INFINITO. Scopri i Cinque Elementi Per Modellare La Tua Vita E Creare Cambiamenti Reali E Duraturi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per riprendere in mano la propria esistenza diventando i veri artefici del proprio destino.

“Il mio libro parla del ciclo infinito che modella la vita di ogni essere umano: pensare, decidere, agire, raggiungere risultati e ottenere conseguenze” afferma Renato Rodrigues, autore del libro. “Il mio obiettivo è guidare il lettore a monitorare e padroneggiare ciascuno di questi 5 elementi, affrontando sfide come la procrastinazione, il timore di agire, i risultati non voluti e le conseguenze impreviste”.

Come spiega l’autore, ogni essere umano vive questo ciclo ogni giorno, spesso senza rendersene conto. Motivo per il quale, attraverso esempi pratici, strategie e riflessioni profonde contenute nel libro, il lettore apprenderà come creare la vita che desidera con pieno controllo e consapevolezza.

“Renato Rodrigues ha deciso di scrivere questo libro per offrire uno strumento concreto e universale, rivolto a tutti coloro che si sentono bloccati dal passare all’azione” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Possiamo quindi affermare che la sua è una guida per chi desidera trasformare il pensiero in un vero strumento di miglioramento e crescita personale”.

“Ho scelto di affidarmi a Bruno Editore perché è una realtà consolidata nel mondo dell’editoria formativa” conclude l’autore. “Sapevo di poter contare su Giacomo Bruno, un professionista capace di valorizzare al meglio il messaggio del mio libro, offrendo supporto strategico e visione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3FwQySe

Renato Rodrigues è un performance coach, personal trainer e professore di Brazilian Jiu-Jitsu e MMA, con anni di esperienza nello sviluppo del potenziale umano. È il creatore del Metodo Mente-Mano, un sistema innovativo basato sul Ciclo Infinito per migliorare la gestione del pensiero, delle decisioni e delle azioni. Ha fondato The Body Can See, un metodo rivoluzionario per insegnare il BJJ a bambini ipovedenti e non vedenti. Attraverso il suo lavoro, aiuta le persone a trasformare la propria vita con consapevolezza e strategia. Sito web: www.percorsomentemano.com

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.

