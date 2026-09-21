Renato Zaccheddu lancia il libro sulla mastoplastica additiva che consente più rispetto dei tessuti e un recupero più rapido

Milano, 22.09.2026 – Sempre più donne, quando valutano un aumento del seno, non cercano solo un risultato estetico, ma un percorso chirurgico più sereno e rispettoso del proprio corpo. Meno trauma, recupero più rapido, minore invasività: sono queste le richieste che guidano oggi molte pazienti nella scelta del chirurgo e della tecnica.

Esce oggi per Bruno Editore “PRESERVARE IN MASTOPLASTICA. Come scegliere l’aumento del seno con più rispetto dei tessuti, meno trauma e tempi di recupero più rapidi” (Bruno Editore) di Renato Zaccheddu. Un libro che spiega come orientarsi tra le tecniche di aumento del seno con un approccio centrato sulla preservazione dei tessuti, illustrando vantaggi, limiti e indicazioni delle diverse soluzioni disponibili.

“Ho scritto questo libro perché ritengo che una paziente informata sia in realtà una paziente più libera e consapevole delle proprie scelte e dei risultati che desidera raggiungere” spiega Renato Zaccheddu, autore del libro. “Il mio obiettivo non è convincere alcuna donna a operarsi, ma aiutarla a capire se, come e quando un intervento possa davvero essere adatto a lei”.

Come precisa l’autore, grazie a una formazione internazionale maturata in diversi contesti di eccellenza, Zaccheddu ha sviluppato un approccio all’intervento al seno che privilegia la naturalezza del risultato e il rispetto dei tessuti. In questo percorso è diventato il primo professionista in ambito privato in Italia ad ottenere la licenza per la tecnica Preservé — un approccio innovativo di preservazione tissutale illustrato nel libro, pensato per pazienti selezionate con l’obiettivo di ridurre il trauma chirurgico e i tempi di recupero.

“Il libro di Zaccheddu affronta un tema che riguarda moltissime donne, e lo fa con un linguaggio chiaro e comprensibile a chiunque” osserva Giacomo Bruno, editore del libro. “Dietro questo manuale si nota un approccio medico e allo stesso tempo umano, che aiuta le lettrici a comprendere davvero le proprie scelte prima di un intervento estetico”.

“Questo è il mio quarto libro edito con Bruno Editore e ammetto che non potevo essere più contento di così per essermi nuovamente affidato a questa casa editrice” conclude Renato Zaccheddu. “In Giacomo Bruno ho trovato un editore capace di valorizzare l’esperienza diretta di un professionista specializzato: esattamente quello che serviva a un libro pensato per aiutare le pazienti a scegliere con più consapevolezza”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4gAcZpN

Il dottor Renato Zaccheddu, laureato in Medicina a Milano, si è formato presso la prestigiosa scuola del professor Pitanguy in Brasile, perfezionando la tecnica e la competenza negli anni. Con circa 10000 interventi eseguiti ad oggi, in particolare negli interventi di rinoplastica, mastoplastica e ringiovanimento facciale, offre un’esperienza capace di gestire anche le situazioni tecnicamente più impegnative, accompagnando il paziente attraverso un percorso di trasformazione più sicuro e gratificante. Sito web: https://www.drzchirurgiaestetica.it/

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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