Rhea e Pop Caffé: l'eccellenza Italiana per la ClubHouse di Bocconi Alumni nel Campus SDA Bocconi di Milano

RAGUSA, Italia e SICILIA, Italia , 4 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Rhea compie un nuovo passo verso l'innovazione e la valorizzazione dell'eccellenza Made in Italy nel settore dell'ospitalità con un progetto realizzato per Bocconi Alumni in collaborazione con Pop Caffé. Grazie a questa partnership, Rhea e Pop Caffè diventano protagoniste della pausa caffè degli oltre 146.000 Alumni Bocconi, offrendo un'esperienza unica con caffè espresso e altre bevande di alta qualità che uniscono la tradizione italiana del caffè ai gusti e alle preferenze di una community globale.

Questo progetto non è solo un'opportunità per celebrare il caffè come simbolo della cultura italiana, ma anche un'occasione per Rhea e Pop Caffè di collaborare con una delle più prestigiose università d'Italia, riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno nell'eccellenza accademica e nel networking professionale.

Gli spazi polifunzionali di Bocconi Alumni rappresentano un ambiente dinamico e innovativo, progettato per favorire il confronto e la collaborazione tra studenti, ex studenti, professionisti e leader di vari settori. All'interno di questi spazi, Rhea e Pop Caffè offrono una pausa caffè innovativa e di qualità superiore. Le macchine di design di Rhea, che si integrano armoniosamente con l'atmosfera glamour e accogliente delle sale Alumni, insieme alla passione di Pop Caffè per l'espresso perfetto, garantiscono un'esperienza esclusiva, trasformando ogni pausa in un momento di piacere e condivisione.

"Il progetto per Bocconi Alumni, in collaborazione con Pop Caffè, rappresenta un esempio perfetto di come design, innovazione e tradizione possano convergere per ridefinire e valorizzare il concetto di ospitalità", spiega Andrea Pozzolini, CEO di Rhea

"Siamo entusiasti di collaborare con una realtà straordinaria come Bocconi Alumni, che rappresenta il cuore pulsante di una delle università migliori d'Italia e con Rhea, produttore leader di macchine automatiche per la pausa caffè. Grazie a questa partnership, possiamo contribuire a valorizzare l'esperienza degli Alumni, offrendo un caffè che è sinonimo di qualità e tradizione italiana", ha dichiarato Federica Eterno, Marketing Manager di Pop Caffè.

Boilerplate Alumni Bocconi

Pop Caffe, è il noto brand di Simfed srl, azienda italiana con radici in Sicilia, specializzata nella produzione di caffè di alta qualità, con un'ampia gamma di soluzioni che includono capsule compatibili, cialde e miscele di caffè in grani. Nata dalla passione per il caffè e da un forte impegno verso l'innovazione, Pop Caffè si distingue per la sua attenzione al gusto, alla sostenibilità e alla soddisfazione dei consumatori. Grazie a una filiera controllata e all'utilizzo delle migliori materie prime, l'azienda rappresenta oggi un punto di riferimento nel settore, offrendo un'esperienza di gusto autenticamente italiana, capace di soddisfare le esigenze di ogni amante del caffè.

Sito: popcaffe.it Linkedin: Pop Caffè Instagram: Popcaffe_ Facebook: Popcaffe

Rhea Vendors Group, fondata da Aldo Doglioni Majer nel 1960, è tra i più importanti produttori al mondo di macchine per la pausa caffè. Da oltre sessant'anni, Rhea si contraddistingue per la forte impronta internazionale, design di altissimo livello, tecnologia all'avanguardia ed eccellenza del made in Italy. Con headquarters e produzione in provincia di Varese e filiali in 9 paesi esteri, Rhea ha il vanto di diffondere la cultura della pausa caffè in 100 Paesi di tutto il mondo. Da player del mondo del vending a precursore nell'utilizzo della distribuzione automatica nei settori del new retail, hotellerie e out of home, Rhea conferma la propria vocazione a interpretare e anticipare un mercato in continua evoluzione. Le nuove proposte di Rhea rivoluzionano il concetto dell'ospitalità, in contesti sia business che residenziali, con una proposta di valore per accrescere l'esperienza della pausa caffè.

Sito: rheavendors.com LinkedIn: Rhea Vendors Group Instagram: Rheavendorsgroup Facebook: Rhea Vendors

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2611537/SIMFED_SRL.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2581233/POP_CAFFE_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rhea-e-pop-caffe-leccellenza-italiana-per-la-clubhouse-di-bocconi-alumni-nel-campus-sda-bocconi-di-milano-302366528.html