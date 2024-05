Rimini Wellness 2024, hub europeo per convegni e formazione nel settore del benessere e fitness

•Gli Stati Generali del Fitness e del Wellness tornano in fiera con approfondimenti sul futuro del mercato e l'accesso universale al benessere

•Nasce Rimini Wellness Academy: la più ampia gamma di programmi formativi di alta qualità nel settore del benessere e del fitness, attraverso workshop, seminari e sessioni pratiche

•Coinvolte le più importanti realtà nazionali ed internazionali del settore

Rimini, 10 maggio 2024 – Rimini Wellness torna con un intenso programma convegnistico di alta qualità per il settore del benessere e fitness. Dal 30 maggio al 2 giugno prossimi, presso il polo fieristico di Rimini, Italian Exhibition Group organizzerà infatti un’edizione dalle forti caratteristiche formative, con incontri progettati per arricchire le conoscenze e le competenze del comparto, esplorare le ultime tendenze, acquisire nuove competenze e connettersi con esperti del settore e professionisti di spicco sia a livello nazionale che internazionale.

STATI GENERALI DEL FITNESS E DEL WELLNESS

A RiminiWellness tornano gli "Stati Generali del Fitness e del Wellness” dopo il successo dell’edizione 2023, per una serie di panel dedicati alle tendenze emergenti nel mercato e all'analisi delle dinamiche settoriali. Il tema "One Wellness: il benessere per tutti, sempre e ovunque", che richiama al concetto di "One Health", evidenzia l'importanza della collaborazione per garantire l'accesso universale alla salute e al benessere. Nel panel dedicato a Hospitality e Real Estate verrà approfondito il ruolo del benessere nell'ambito dell'ospitalità e nelle strategie immobiliari, fattore strategico per arricchire l'esperienza del cliente e aumentare il valore degli investimenti immobiliari. Nella discussione sulle Innovazioni per Palestre e Franchising, un gruppo di esperti metterà in evidenza le strategie vincenti che combinano competenze umane e tecnologie digitali, delineando il futuro delle palestre e dei modelli di franchising nel contesto del benessere globale. E ancora, il focus sul Corporate Wellbeing esplorerà le migliori pratiche per promuovere una cultura aziendale orientata al benessere: dalla progettazione di programmi di fitness aziendale alla gestione dello stress sul posto di lavoro, gli esperti condivideranno strategie pratiche per migliorare la salute e la produttività dei dipendenti. Infine, il panel sul Wellness negli Spazi Pubblici e Outdoor illustrerà le iniziative innovative che migliorano il benessere nelle comunità attraverso l'ottimizzazione degli spazi pubblici e l'integrazione di elementi di fitness e salute nel tessuto urbano. Nella giornata inaugurale di RiminiWellness si terrà inoltre l’Osservatorio Valore Sport dal titolo “Attività fisica, benessere, crescita: impatti e prospettive”, una piattaforma multistakeholder istituita nel 2022 da The European House – Ambrosetti, divenuta un punto di riferimento per la discussione, l'analisi e il posizionamento strategico del settore dello sport in Italia.

NASCE RIMINIWELLNESS ACADEMY PER ELEVARE LE COMPETENZE NEL BENESSERE E NEL FITNESS

RiminiWellness Academy è una novità dell’edizione 2024. L’iniziativa mira ad offrire un'ampia gamma di programmi formativi di alta qualità nel settore del benessere e del fitness attraverso workshop, seminari e sessioni pratiche. Collaborando con esperti del settore e istituzioni accademiche, l'Academy fornirà conoscenze e competenze pratiche per eccellere nel settore con un suo approccio interattivo e pratico, per promuovere la cultura del benessere e dell'attività fisica anche attraverso le sessioni dedicate alla gestione e al marketing nel fitness. Guidati da esperti del settore e da leader di organizzazioni e associazioni influenti come per esempio l’Università degli Studi di Bologna, CLUST-ER Health, Tecnopolo di Rimini, Rete delle Città Sane, Rex Roundtables International, Sport e Salute, gli appuntamenti saranno occasione di approfondimento sulle ultime tendenze e strategie nel campo della promozione nel settore del fitness. Inoltre, la RiminiWellness Academy si arricchirà con una serie di workshop e seminari dedicati alle nuove metodologie di training anche attraverso la collaborazione con associazioni di spicco come CROSSFIT®, Zumba e altre, per approfondire le ultime innovazioni nel campo dell'allenamento fisico, dai metodi di allenamento funzionale alle nuove tendenze nel mondo della danza fitness.

INCONTRI E CONVEGNI TEMATICI SOTTO IL SEGNO DELL’INNOVAZIONE

Rimini Wellness sarà ancora una volta palcoscenico di una serie di incontri e convegni tematici, progettati per esplorare le sfide e le opportunità nel mondo del benessere e del fitness contemporaneo. L'innovazione è il fulcro di questi eventi, in cui esperti condivideranno le ultime scoperte e sviluppi nella promozione della salute mentale e fisica, rivoluzionando il fitness con tecnologie emergenti come dispositivi indossabili e realtà virtuale. Allo stesso modo, gli incontri si concentreranno sul futuro del settore, offrendo una piattaforma per sondare le direzioni emergenti del wellness e del fitness. Dalle discussioni sull'impatto ambientale sulla performance fisica alla riflessione sull'inclusione nel settore, questi eventi promettono di ispirare e informare, plasmando il futuro del benessere globale attraverso il dialogo aperto e la condivisione di conoscenze.

QUI https://www.riminiwellness.com/eventi/eventi-rw/e27335838/convegni-formazione.html il calendario completo dei Convegni e dei Corsi

ABOUT RIMINIWELLNESS 2024

Data: 30 maggio - 2 giugno 2024; qualifica: fiera internazionale; organizzazione: Italian Exhibition Group S.p.A.; periodicità: annuale; edizione: 18a; ingresso: pubblico e operatori; info: www.riminiwellness.com