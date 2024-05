RiminiWellness 2024: Le novità del Benessere olistico

•Oasi del Benessere: format ancora più innovativi con esperti tra esibizioni e formazione

•Nuove tecniche di relax, debutto del massaggio pre gara psicofisico e polsologia indiana

•Maggiore focus sul benessere femminile, allenamenti specifici

Rimini, 14 maggio 2024 – Un’esperienza totale e immersiva per il benessere del corpo e della mente. RiminiWellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group in programma dal 30 maggio al 2 giugno in fiera a Rimini e sulla Riviera, sarà centro nevralgico per l'innovazione non solo per il fitness, ma anche per il benessere naturale, presentando un'attenzione particolare al mondo femminile e alle sue esigenze uniche rafforzando i contenuti dedicati allo stile di vita olistico.

OASI DEL BENESSERE: UNO SPAZIO DI SCOPERTA E INNOVAZIONE

Il format innovativo dell'Oasi del Benessere spazierà dalle esibizioni di tecniche olistiche alla formazione culturale e all’intrattenimento. Presso il Bio Stage, un'area dedicata di 150 mq con tatami, i visitatori potranno immergersi nelle discipline bio-naturali con le Conferenze del Benessere, che sabato 1 e domenica 2 giugno, grazie alla collaborazione con università, scuole di formazione e aziende leader del settore saranno un punto di incontro per chi desidera approfondire la cultura del benessere olistico. Inoltre, torna alla sua terza edizione Yoga On Stage by ReYoga, evento organizzato da ReYoga, per un grande spazio dove poter praticare e approfondire i benefici e la bellezza della pratica millenaria tra talk di alcuni tra i migliori insegnanti di yoga ed esperti del settore di scuole italiane e internazionali lezioni gratuite che si alterneranno sul main stage con 180 posti disponibili.

RELAX ZONE: TECNICHE DI RELAX AVANZATE

All’interno dell’Oasi del Benessere sono previste anche due Relax Zone da 100 mq ciascuna nelle quali si potranno provare tecniche manipolatorie eseguite da professionisti delle arti del benessere tra massaggi rilassanti, energizzanti, crio-dinamici e antistress orientali. Novità di edizione il Massaggio Pre Gara Psicofisico ideato dalla TAO, Scuola Nazionale di Massaggio, una rivoluzione per chi fa sport in modo intenso e per chiunque desideri alleviare lo stress e migliorare il benessere mentale. Inoltre, arriva per la prima volta in fiera anche la Polsologia Ayurvedica con la scuola di massaggio ayurvedico "Piccolo Sole" che mostrerà l'arte della lettura del polso ayurvedica o Nadi Pariksha. Questa pratica indiana antica non solo rivela l'equilibrio o il disordine dei dosha, l’energia vitale per il corpo e per la mente, ma offre anche strategie personalizzate per il riequilibrio psicofisico e la prevenzione delle malattie, permettendo ai partecipanti di approfondire la propria conoscenza e comprensione del benessere attraverso la saggezza ayurvedica.

BENESSERE FEMMINILE SEMPRE PIÙ AL CENTRO

La salute ormonale femminile è un tema centrale nella vita di una donna, che attraversa diverse fasi importanti: dall'infanzia alla pubertà, dall'adolescenza alla maturità, fino alla menopausa, spesso considerata una sorta di "seconda primavera". Proprio per accompagnare le donne in questa transizione, Sayonara Motta, nota yoga terapista e personal trainer a livello internazionale, ha creato "Menopausa senza paura", il primo programma di yoga terapeutico che offre un'opportunità per comprendere meglio questa fase della vita e gestire i sintomi correlati in modo sereno e positivo. A dare maggiore enfasi a questo tema sarà l’organizzazione del Simposio "Accettarsi nell'era della menopausa" rappresenterà un momento fondamentale per affrontare le pressioni sociali che spesso gravano sulle donne durante la menopausa, un periodo in cui gli standard di bellezza irrealistici possono fare sentire molte donne meno valide o invisibili. Oltre alla partecipazione di esperti della medicina e della farmacia, un focus particolare sarà posto sull'intervento di Jill Cooper, che illustrerà come l'attività fisica regolare sia determinante non solo per il mantenimento di un peso sano e la prevenzione di malattie, ma anche per migliorare l'umore e la salute mentale durante la menopausa. Melissa Mattiussi, fondatrice di Ginecomagia, coach e terapeuta di Feminine Healing Arts per il Benessere Naturale e la Libertà Consapevole, sarà protagonista con il suo programma "Mestruazioni Felici”, percorso è pensato per le donne che desiderano riscoprire il proprio valore femminile attraverso una maggiore consapevolezza del proprio ciclo mestruale.

ABOUT RIMINIWELLNESS 2024

Data: 30 maggio - 2 giugno 2024; qualifica: fiera internazionale; organizzazione: Italian Exhibition Group S.p.A.; periodicità: annuale; edizione: 18a; ingresso: pubblico e operatori; info: www.riminiwellness.com