Rispettare la qualità del capello questa la ricetta di Pietro Vadalà

Reggio Calabria, 7 Giugno 2024 - La sua innanzitutto è una tradizione familiare. Pietro Vadalà, infatti, ha appreso l’arte dell’Hair Stylist dallo zio Sebastiano, che a Reggio Calabria è da oltre quarant’anni un punto di riferimento nel settore. "A un certo punto - spiega Pietro - ho sentito la necessità di crescere ulteriormente mettendomi in proprio, e così, dieci anni fa, ho aperto il mio salone di bellezza “Pietro Vadalá” a Villa San Giovanni (RC), pensato come un luogo dove si cura il capello a 360 gradi, cercando nel contempo di esaudire le richieste del cliente. L’obiettivo che mi pongo ogni giorno, nel rapporto con il cliente, è quello di fornire un lavoro che possiamo definire “sartoriale”, in quanto non prevede protocolli unici e, soprattutto, che cerca soluzioni adatte alla persona che in quel momento è sulla poltrona.

Extension, decolorazioni, permanenti, tagli. Il salone di Vadalà offre ogni tipo di trattamento, ma la prerogativa di Pietro è il rispetto della struttura del capello: "Il mio obiettivo – afferma - è quello di dare al cliente risposte adeguate e compatibili con lo stato di salute del cuoio capelluto. Per questo, la prima cosa che facciamo è capire, dopo un'attenta analisi, il grado di danneggiamento. Solo successivamente valutiamo fin dove spingerci e, se possibile, assecondare la richiesta del cliente indicando la soluzione ed il percorso migliore da seguire. Fino a qualche anno fa, i clienti più impazienti non comprendevano l’importanza della cura del capello a partire dalla sua struttura, prima di effettuare un determinato trattamento. Adesso, il salone è apprezzato proprio per questa peculiarità: la continua ricerca di preservare, rigenerare e fortificare il cuoio capelluto dandogli nuova vita. Perché l'acconciatura, insieme al sorriso, è il biglietto da visita di ognuno di noi".

https://www.instagram.com/sebysvilla_pietro_vadala

+393405409162

Via Polinca Nuova, 2 angolo via Zanotti Bianco - v, Villa San Giovanni 89018