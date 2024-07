Rockwell Automation annuncia il suo nuovo Direttore Finanziario Christian Rothe entrerà a far parte dell'azienda il 19 agosto 2024.

BRUXELLES, 24 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation (NYSE:ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Christian Rothe entrerà a far parte dell'azienda in qualità di senior vicepresident e direttore finanziario il prossimo 19 agosto. Il nuovo CFO, riporterà a Blake Moret, chairman e CEO di Rockwell Automation.

Rothe porta con sé un'ampia esperienza in leadership esecutiva, finanza, pianificazione strategica, operazioni e sviluppo aziendale. Entra in Rockwell dopo aver trascorso 13 anni presso Graco Inc., un'azienda industriale specializzata nello sviluppo e produzione di sistemi e prodotti per la gestione dei fluidi. Rothe ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario e tesoriere presso Graco dal 2015 al 2018 prima di passare alla guida di varie divisioni globali di Graco. Attualmente è il presidente di Global Industrial Division. Prima di Graco, Rothe ha ricoperto ruoli finanziari e di sviluppo strategico presso Gardner Denver.

"Christian vanta una solida esperienza di successo alla guida di team finanziari e commerciali, inclusa una profonda conoscenza del settore manifatturiero", ha affermato Moret. "Accelererà l'esecuzione dei nostri piani volti a combinare una crescita superiore rispetto al mercato con margini più ampi, in linea con gli obiettivi introdotti lo scorso anno".

"Sono entusiasta di entrare a far parte del talentuoso team di professionisti Rockwell Automation", ha affermato Rothe. "Attualmente il panorama globale delle operazioni industriali viene reinventato alla luce dei progressi nell'automazione di fabbrica e nella trasformazione digitale. Grazie alla sua domain expertise, alla sua posizione di leadership e alla sua solida storia di prestazioni, Rockwell è all'avanguardia in questa trasformazione. Sono onorato di unirmi a Blake e al suo team e contribuire a dare forma al futuro delle operazioni industriali in tutto il mondo".

Rothe si è laureato presso la St. Cloud State University e ha conseguito un MBA presso l'Università del Minnesota. Opererà dalla sede centrale globale di Rockwell Automation a Milwaukee, nel Wisconsin.

Rothe subentra a Nick Gangestad che aveva annunciato la sua intenzione di ritirarsi il 7 maggio. Gangestad ha ricoperto il ruolo dal 2021, quando era uscito dal pensionamento per unirsi al leader dell'automazione industriale.

"Voglio ringraziare Nick per il suo impegno nella missione di Rockwell negli ultimi anni. Ci ha aiutato a guidare l'azienda durante una pandemia globale e le sfide legate alle interruzioni della catena di fornitura, continuando a investire nel futuro attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e acquisizioni strategiche. Gli auguro ogni bene per il suo pensionamento ", ha detto Moret.

