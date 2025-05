Lando Norris con la McLaren vince la gara Sprint del Gp di Miami. Il britannico, leader del Mondiale, precede il compagno di squadra, l'australiano Oscar Piastri. Terzo posto per la Ferrari dell'inglese Lewis Hamilton, che regala al Cavallino una gioia dopo la delusione per Charles Leclerc. L'incidente nel giro di formazione impedisce al monegasco di schierarsi al via.

In una giornata condizionata dalla pioggia, l'inizio della Sprint slitta di oltre mezz'ora. Dopo l'incidente a Leclerc, si attende il miglioramento delle condizioni meteo. Al via, Kimi Antonelli parte dalla pole position con la Mercedes ma non riesce ad arginare le due McLaren. Piastri passa al comando, Norris è secondo. La Mercedes del giovanissimo pilota scivola in quarta posizione, alle spalle anche della Red Bull di Verstappen. "Piastri mi ha spinto fuori", si lamenta Antonelli via radio. Nella manovra dell'australiano, però, non viene ravvisata nessuna irregolarità. La Sprint prosegue senza sussulti, il gruppo si sgrana e non si vedono duelli in pista. Nell'undicesimo dei 18 giri in programma, il quadro viene vivacizzato dai pit stop: la pista ormai è asciutta, Hamilton è tra i primi piloti che rientrano ai box per montare gomme soft.

Nel caos in pit lane, pagano dazio Verstappen e Antonelli: l'ala anteriore della Red Bull va ko nel contatto con la Mercedes, la Freccia d'argentoè costretta ad una sosta supplementare.

Davanti, dopo la raffica di pit stop, Norris è primo con Piastri incollato a pochi decimi. L'ingresso della safety car congela la situazione. Il britannico non sbaglia e trionfa. Hamilton, complice la strategia azzeccata, difende il terzo posto da Verstappen, che deve scontare anche una penalità di 10 secondi per il contatto con Antonelli.