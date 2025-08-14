Rockwell Automation apre le registrazioni per Automation Fair 2025

L'evento, giunto alla 34ma edizione, attrae professionisti del settore industriale provenienti da tutto il mondo

MILWAUKEE, Wisconsin, 14 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato oggi che le registrazioni per partecipare all'Automation Fair® 2025 sono aperte. L'evento si svolgerà presso il McCormick Place di Chicago dal 17 al 20 novembre. Più di 10.000 professionisti provenienti da tutto il mondo si riuniranno per quattro giornate immersive ricche di informazioni, innovazioni e attività pratiche.

Questo evento globale prefigura il futuro delle attività industriali. È qui che vengono presentate tecnologie all'avanguardia, innovazioni inedite e idee originali che anticipano i tempi. Le novità più importanti e le sinergie più significative si fondono per dare vita a soluzioni rivoluzionarie.

Organizzato in collaborazione con la rete PartnerNetwork™ di Rockwell Automation, l'evento offre ai partecipanti la possibilità di toccare con mano soluzioni del mondo reale e di conoscere gli specialisti che promuovono la trasformazione digitale in moltissimi settori industriali. Ogni momento è studiato per innovare e stimolare il progresso futuro.

"Siamo lieti di aprire le registrazioni e riunire di nuovo la comunità delle imprese industriali a Chicago", ha dichiarato Christine Spella, Senior Director, Digital, Demand & Integrated Marketing di Rockwell Automation. "La complessità e i cambiamenti dinamici sono un dato di fatto nell'ambiente di oggi. Ecco perché abbiamo ideato Automation Fair in modo che sia ricca di opportunità di apprendimento e di networking, oltre che di ispirazione per i progetti futuri dei partecipanti."

Cosa vi attende:

Potete visitare un'area espositiva con oltre 140 espositori che presentano demo dal vivo e applicazioni reali. Fate un tour guidato e partecipate a una sessione nel Discovery Theater. Ascoltate grandi idee e nuove prospettive negli incontri di mezza giornata incentrati sugli argomenti più rilevanti di oggi. Partecipate ai discorsi di apertura giornalieri per ascoltare le novità dai leader che plasmano il futuro delle attività industriali.

Scegliete tra più di 275 sessioni formative e ottenete informazioni preziose da oltre 400 specialisti del settore. Più di 450 ore di formazione avanzata, progettata per migliorare le competenze tecniche e creare nuove opportunità.

Visitate alcuni impianti all'avanguardia del settore delle bioscienze, dell'industria alimentare e della produzione avanzata nel corso di otto tour esclusivi. Potrete visitate un istituto accademico specializzato nella formazione della prossima generazione di professionisti del settore industriale. Queste esperienze offrono una visione privilegiata di come le aziende leader stanno ampliando i loro confini e definendo nuovi standard nel panorama industriale odierno.

L'Automation Fair 2025 è l'evento industriale dell'anno. Registratevi oggi e partecipate a un'esperienza in cui i professionisti si incontrano per conoscersi, collaborare e creare il futuro dell'automazione industriale.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un'azienda leader a livello mondiale nel campo dell'automazione industriale e della trasformazione digitale. Uniamo la creatività umana alle potenzialità della tecnologia per ampliare i limiti del possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 27.000 esperti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2024. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate www.rockwellautomation.com.

Informazioni sulla rete PartnerNetwork di Rockwell AutomationRockwell Automation ritiene che i migliori risultati si raggiungano insieme e per questo motivo collabora con un'ampia rete di partner globali che dispone di tecnologie leader di mercato, servizi e supporto di qualità superiore, nonché di un approccio ottimizzato e integrato. Raggiungete il successo su scala internazionale utilizzando le nostre tecnologie innovative e i servizi che nessun altro fornitore riesce a garantire da solo. Per saperne di più su come la rete PartnerNetwork stia contribuendo a dare valore alla Connected Enterprise, consultate il programma PartnerNetwork.

