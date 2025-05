Rockwell Automation lancia PharmaSuite 12.00: una piattaforma MES più sicura e scalabile

Quest'ultima versione del MES aiuta le aziende del settore farmaceutico e biofarmaceutico a semplificare la gestione del sistema, migliorare la flessibilità e ridurre il time-to-value

MILWAUKEE, Wisconsin, 13 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio di FactoryTalk® PharmaSuite® 12.00. Questa nuova versione del Manufacturing Execution System (MES) è concepita per soddisfare le esigenze tipiche degli ambienti di produzione farmaceutici e biofarmaceutici regolamentati, aiutando le aziende a semplificare la gestione del sistema, accelerarne l'implementazione e incrementare la produzione in modo più efficiente.

Nel tentativo di accelerare i tempi pur mantenendo la conformità, BioPhorum ha rilevato che le soluzioni MES attuali sono spesso considerate costose, difficili da implementare e prive della flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze del mercato di oggi. PharmaSuite 12.00 affronta direttamente questi punti critici, fornendo una piattaforma più semplice, configurabile e pronta per il futuro per le industrie regolamentate del settore Life Science.

L'ultima versione introduce un'architettura modulare e nuove funzionalità cloud-ready, offrendo alle aziende una maggiore flessibilità e reattività nel rispondere alle esigenze di produzione in continua evoluzione. ll sistema, inoltre, è progettato con livelli avanzati di sicurezza informatica, a supporto dei rigorosi standard di conformità e integrità dei dati richiesti negli ambienti regolamentati dell'industria farmaceutica.

"PharmaSuite 12.00 rappresenta un importante passo avanti nell'aiutare le aziende farmaceutiche ad adottare una produzione digitale modulare, mantenendo i più elevati standard di prestazioni, disponibilità, conformità e sicurezza", ha dichiarato Martin Petrick, Business Manager MES di Rockwell Automation. "Grazie alla flessibilità di implementazione nel cloud, on-premise o con modelli ibridi, i produttori possono incrementare la produzione più velocemente, semplificare la fase di rollout a livello globale e ridurre tempi e costi per la validazione".

Le nuove funzionalità principali di FactoryTalk PharmaSuite 12.00 includono:

FactoryTalk PharmaSuite 12.00 è il frutto di oltre 15 anni di sviluppo continuo e di esperienza nel settore. Con questa release, Rockwell rafforza il proprio impegno nel supportare i produttori farmaceutici e biofarmaceutici con una piattaforma MES all'avanguardia, conforme alle normative, pensata per una produzione scalabile, un'implementazione rapida e il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e circa 27.000 dipendenti, Rockwell Automation serve clienti in più di 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

