Rockwell Automation presenta PointMax I/O: più flessibilità nella progettazione dei sistemi industriali, meno complessità operativa

La nuova soluzione I/O offre alle aziende manifatturiere una maggiore libertà di progettazione per costruire macchine più intelligenti e adattabili

MILWAUKEE, Wisconsin, 17 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, oggi ha annunciato il lancio di PointMax™ I/O, un flessibile sistema I/O remoto progettato per aiutare le aziende manifatturiere ad affrontare la crescente complessità delle moderne operazioni industriali.

Man mano che gli ambienti di produzione diventano sempre più dinamici e interconnessi, la capacità di adattare rapidamente le architetture di sistema è più importante che mai. Con l'aumento della domanda produttiva e le limitazioni di spazio, i sistemi I/O tradizionali, che utilizzano cablaggi complessi e armadi di controllo di grandi dimensioni, stanno diventando sempre più difficili da gestire e manutenere. Le aziende manifatturiere hanno quindi bisogno di soluzioni più semplici ed efficienti che assicurino flessibilità di progettazione senza aggiungere complessità.PointMax I/O è stato progettato per risolvere le problematiche che le aziende manifatturiere affrontano nei loro impianti. Il design modulare rende gli I/O scalabili e facilmente riconfigurabili, liberando i tecnici dai vincoli dei sistemi di controllo rigidi e centralizzati. Che si tratti di macchine nuove o di macchine esistenti, PointMax I/O offre la flessibilità richiesta dalle moderne operazioni di produzione. "I clienti cercano soluzioni più intelligenti e adattabili in grado di eliminare i problemi di progettazione e manutenzione del sistema", afferma Karthikeyan Mahalingam, Product Manager di Rockwell Automation. "PointMax I/O risponde a questa esigenza offrendo un modo più semplice per collegare i dispositivi, acquisire informazioni e mantenere costante l'operatività. In questo modo permettiamo alle aziende manifatturiere di avere maggiore controllo e meno vincoli man mano che crescono".Grazie alla grande libertà di progettazione e alla perfetta integrazione con i controllori Logix 5000, PointMax I/O è adatto ad ambienti ad alte prestazioni che richiedono affidabilità e comunicazioni in tempo reale. È inoltre progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, il che lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni.Il sistema verrà presentato per la prima volta questa settimana al ROKLive EMEA di Roma, dove i partecipanti potranno scoprire la tecnologia attraverso dimostrazioni, laboratori pratici e sessioni tecniche.PointMax I/O sarà disponibile per gli ordini a partire da luglio 2025. Per saperne di più, visitate il sito web di Rockwell Automation.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un'azienda leader a livello mondiale nel campo dell'automazione industriale e della trasformazione digitale. Uniamo la creatività umana alle potenzialità della tecnologia per ampliare i limiti del possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 27.000 esperti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2024. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2712298/Rockwell_Automation__PointMax.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg

