Rockwell Automation promuove l'innovazione nei Lifecycle Services con la nomina di Vladimír Obrazcov

Il nuovo regional vice president aiuterà le aziende a lavorare in modo più rapido, intelligente e con maggiore agilità in ogni fase del ciclo aziendale

BRUXELLES, 30 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi di la nomina di Vladimír Obrazcov nuovo regional vice president, Lifecycle Services, per Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

"L'attuale panorama industriale è più sofisticato che mai e il successo dipende dalla capacità di trasformare la complessità in opportunità", ha dichiarato Obrazcov. "Noi di Rockwell Automation aiutiamo i nostri clienti a fare esattamente questo: tradurre la tecnologia in risultati aziendali tangibili. Attraverso i servizi LifecycleIQ™ supportiamo i clienti lungo tutto il loro percorso di trasformazione digitale, aiutandoli a lavorare in modo più intelligente, a muoversi più velocemente e sfruttare appieno il valoredelle loro operazioni".

Con oltre vent'anni di esperienza in Rockwell Automation, Obrazcov possiede una conoscenza approfondita del mercato, delle esigenze dei clienti e delle opportunità legate all'ottimizzazione del ciclo di vita. Collaborerà a stretto contatto con i responsabili globali dei Lifecycle Services di Rockwell Automation per sviluppare strategie che aiutino le aziende industriali a lavorare in modo più rapido, intelligente e con maggiore agilità in ogni fase del ciclo operativo.

I LifecycleIQ™ Services di Rockwell Automation mettono a disposizione l'ampia gamma di competenze di cui le aziende hanno bisogno per ottimizzare sistemi e flussi di lavoro, migliorare la produttività, gestire i rischi e promuovere la sostenibilità, lungo l'intero ciclo di vita aziendale. Il servizio copre ogni fase, dalla progettazione di sistemi intelligenti e integrati al miglioramento delle operazioni, fino alla sicurezza e alla manutenzione intelligente e proattiva.

Alejandro Capparelli, vice president e general manager, head of regions, ha dato il benvenuto a Obrazcov nel suo nuovo ruolo: "Vladimír possiede una vasta esperienza nella trasformazione digitale e nella cybersecurity e ha contribuito a generare una crescita trasformativa in molte organizzazioni. Non vedo l'ora di vedere lui e il suo team impegnati nella creazione di valore per i nostri clienti".

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, nel Wisconsin, al termine dell'anno fiscale 2024, Rockwell Automation impiega circa 27.000 risolutori di problemi dedicati ai nostri clienti in più di 100 paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita a The Connected Enterprise nelle realtà industriali, visitare il sito http://www.rockwellautomation.com.

