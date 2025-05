Sagra delle Fragole di Nemi 2025: Domenica 1 Giugno e Lunedì 2 Giugno Un secolo di storia, in difesa dell'ambiente, tradizione e cultura

Ospiti d'onore Umberto Guidoni, Mario Tozzi e Claudia Conte

Nuovi piatti e dolci alla fragola e nasce una birra e un gin dedicato a Nemi

Nemi, 7 maggio 2025. Il Comune di Nemi è lieto di presentare l’edizione 2025 della Sagra delle Fragole e Mostra dei fiori, evento storico che celebra 100 anni di tradizione (1925–2025), in programma nei giorni 1 e 2 giugno nel cuore del suggestivo borgo dei Castelli Romani.

Un appuntamento imperdibile che quest’anno assume una valenza ancora più significativa, unendo memoria storica, impegno ambientale e promozione enogastronomica, con la partecipazione di ospiti d'eccezione come l’astronauta Umberto Guidoni, il geologo e divulgatore Mario Tozzi, e la giornalista Claudia Conte, madrina dell’edizione del centenario.

Nemi: borgo simbolo di eccellenza

Nemi è Città Italiana del Vino 2025, insignita anche della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano come uno dei borghi più belli e accoglienti d’Italia. Il Comune è attivo sul fronte ecologico e ambientale, riconosciuto da Legambiente come Comune Riciclone, e dichiarato da ARPA Lazio e Regione Lazio per la qualità delle sue acque: il Lago di Nemi è stato classificato tra i migliori della regione per balneazione. Da non dimenticare la stretta collaborazione tra il Comune di Nemi e la Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio, diretta da Elisabetta Scungio ed il direttore del Museo delle Navi Romane Daniela De Agelis.

Difendiamo il nostro Pianeta: cultura e ambiente al centro

Il tema centrale dell’edizione 2025 è “Difendiamo il nostro Pianeta”, un invito a riflettere sull’equilibrio tra uomo e natura. A sostenere il messaggio, l’intervento di:

Umberto Guidoni, con un videomessaggio sullo sguardo “dall’alto” verso la Terra;

Mario Tozzi, che lunedì 2 giugno parlerà di biodiversità e tutela ambientale;

Claudia Conte, che guiderà il pubblico in una riflessione culturale sulla sostenibilità.

Le fragole e le Fragolare protagoniste assolute

La festa rende omaggio al suo simbolo: la fragola di Nemi, protagonista indiscussa della manifestazione. Durante l’evento immancabile la sfilata storica delle Fragolare vestite in costume tipico e la tradizionale distribuzione gratuita delle fragole. Una vera celebrazione del gusto locale, accompagnata da vini autoctoni e prodotti tipici dei Castelli Romani.

Un’altra grande novità dell’edizione 2025 è la birra artigianale alla fragola, realizzata in esclusiva per Nemi dal birrificio “Podere 676”. Questa specialità nasce dalla volontà di unire la tradizione agricola locale all’innovazione enogastronomica, valorizzando il prodotto simbolo della città in una forma nuova e originale. Per l’occasione, il birrificio lancerà anche una nuova veste, rendendo la birra alla fragola un souvenir d’autore e un perfetto connubio tra gusto, creatività e identità territoriale.

Le parole del Sindaco Alberto Bertucci

“Celebrare 100 anni della Sagra delle Fragole significa raccontare la storia di un intero territorio, delle sue famiglie, delle sue donne e della sua agricoltura. Ma significa anche rilanciare l’identità di Nemi nel segno della sostenibilità, della cultura e della tutela ambientale. Questo evento non è solo una festa, ma un progetto di comunità e visione, per il presente e il futuro,” ha dichiarato il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci. Inoltre voglio ringraziare tutta l'amministrazione comunale per l'impegno profuso nella complessa organizzazione di questo evento unico nel suo genere. Un importante messaggio di ringraziamento voglio rivolgerlo al media partners Dimensione Suono Soft che da anni sostiene e si appassiona alla manifestazia. Il sostegno della famiuglia Montefusco in questi anni è stato importante per rendere Nemi e la Sagra delle Fragole una delle più importanti e longeve manifestazioni di tutta Italia.

Blanche Nemorensis: la birra alla fragola simbolo della Sagra

Questa birra artigianale alla fragola, frutto della collaborazione tra Podere 676 e la città di Nemi, è ormai un’icona della Sagra. Realizzata con le celebri fragoline locali, la Blanche Nemorensis esprime l’incontro tra tradizione agricola e sperimentazione brassicola, restituendo un sorso fresco, aromatico e profondamente legato al territorio. Per l’edizione 2025, in occasione del centenario della manifestazione, la Blanche si presenta con una nuova etichetta celebrativa in tiratura speciale: ogni bottiglia diventa così un piccolo oggetto da collezione, perfetto per brindare ai 100 anni della festa più profumata dei Castelli Romani.

Arriva un Gin alla Fragola: il gin floreale che racconta Nemi

Dopo il successo della sua prima uscita, verrà presentato una nuova variante del GinCosta alla fragolina di bosco, pensata per omaggiare Nemi e la sua natura incantata. Le botaniche utilizzate, fragoline fresche, fiori ed erbe spontanee a chilometro zero, restituiscono un profilo sensuale e floreale, capace di evocare l’atmosfera unica del Nemus Dianae.

PROGRAMMA UFFICIALE

Domenica 1 Giugno 2025 – Celebrazione dei 100 anni della Sagra delle Fragole

Un secolo di storia – 1925-2025

Ore 10:00 – Santa Messa di ringraziamento celebrata da S.E. Vincenzo Viva, Parrocchia S. Maria del Pozzo

Ore 11:00 – Inaugurazione della Mostra dei Fiori dedicata ai 100 anni della Sagra e alla salvaguardia del Pianeta

Ore 11:30 – Storica Sfilata delle Fragolare in costume tipico con il gruppo folcloristico Terra Nemorense, accompagnata dalla Banda Musicale Compatrum

Ore 12:15 - Contributo video dell'astronauta e astrofisico Umberto Guidoni con un videomessaggio esclusivo testimoniando l'importanza di uno sguardo "dall'alto" sul nostro mondo.

Ore 12:30 – Saluti istituzionali del Sindaco Alberto Bertucci, con Claudia Conte madrina dell’evento e intervento sul futuro della produzione agricola a basso impatto idrico

Ore 15:30 – Spettacoli folcloristici, danza e musica popolare nel centro storico

Ore 16:30 – Seconda sfilata delle Fragolare con partenza da Piazza Umberto I

Ore 18:30 – Premiazione delle Fragolare con la consegna della Fragolina d’Oro, creata dal maestro orafo Milù

Ore 19:00 – Distribuzione gratuita delle fragole in Piazza Roma

Ore 21.00 – Concerto serale e spettacolo comico con Fiorello come super ospite

Lunedì 2 Giugno 2025 – Festa della Repubblica e gran finale

Ore 10:00 – Corteo e deposizione della corona al Monumento ai Caduti (Piazza Umberto I)

Ore 11:00 – Terza sfilata delle Fragolare con il gruppo folcloristico Terra Nemorense

Ore 17:00 - spettacolo nell'ambito della manifestazione Antichi Sipari 2025. Nemi cantiere di idee.

"Favole antiche in cuffia" a cura di Teatro Mobile Ingresso gratuito MUSEO DELLE NAVI ROMANE

Ore 17:30 – Concerto finale presso la Chiesa del Crocifisso: esibizione della Corale “Angelicus Concentus” di Roma, diretta dalla Maestra Gabriella Gianfagna

Ore 18:30 - Incontro con il divulgatore scientifico professore Mario Tozzi

