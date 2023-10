Basic Toner e ActiveMask: ecco gli innovativi prodotti di skincare pensati per rispondere alle esigenze delle pelli più giovani ideati da Scienze Estetiche

L’azienda di Sonia Santacchi ha unito competenza scientifica e innovazione tecnologica per creare creme idratanti e prodotti per la pulizia del viso perfetti per contrastare acne, brufoli, impurità di pelli giovani

Macerata 18 OTTOBRE 2023, Se è vero che durante l’età matura, per arginare la comparsa di macchie, rughe e segni del tempo, curare la pelle è di fondamentale importanza, è altrettanto vero che accorgimenti di detersione e idratazione, risultano prioritari anche per le fasce d’età più giovani.

“Osservare una corretta skincare routine, impegnandosi quotidianamente a proteggere e valorizzare la propria pelle attraverso l’utilizzo di prodotti di qualità, è una pratica altamente consigliata anche per gli under 30 e non solo”. È quanto dichiarato da Sonia Santacchi, alla guida di Scienze Estetiche, giovane e innovativa azienda specializzata in creme e prodotti di skincare ecosostenibili, dagli elevati standard qualitativi.

“L’abbinamento di prodotti come Basic Toner, tonico idratante, uniformante e riequilibrante, ideale per i primi step della beauty-routine, e ActiveMask, maschera naturale e purificante a base di argilla e carbone vegetale attivo, permettono la rimozione di impurità, garantendo da subito una pelle luminosa e sana”, prosegue Sonia Santacchi.

Prodotti naturali dagli eccellenti principi attivi, pensati per rispondere alla specifica domanda di donne e uomini di tutte le età, con l’esigenza di liberare i pori ostruiti e contrastare le imperfezioni della pelle, come acne e brufoli, causate spesso dalla presenza di cellule morte.

“Con competenza scientifica e innovazione tecnologica, diamo vita a prodotti viso naturali e delicati, acquistabili su Amazon o attraverso la nostra piattaforma e-commerce. Siamo già a lavoro per il lancio di una nuova linea cosmetica a base di acido ialuronico, perfetta anche per le pelli più mature”, conclude la titolare.

Per combattere brufoli, acne e punti neri è dunque necessario adottare piccoli e quotidiani accorgimenti di bellezza, che prevedano l’uso di prodotti cosmetici sicuri come quelli di Scienze Estetiche, azienda giovane e innovativa con sede a Camerino (MC), che ha saputo unire ricerca scientifica e innovazione, garantendo prodotti altamente innovativi e dermatologicamente testati.

CONTATTI: https://www.scienzeestetiche.it/